Kings of the streets: las peleas callejeras más exclusivas del mundo

Ciudad de México.- Así es el 'Kings of the Streets' (Reyes de la calles), el club de la lucha callejera que organiza peleas al más puro estilo de la película 'El club de la pelea' (Fight Club) de Edward Norton y Brad Pitt.



El KOTS Fight club se define como "el club de lucha más exclusivo del mundo. 'King of the streets' es un verdadero club de lucha subterráneo donde puedes luchar por premios en metálico".



Árbitros enmascarados, brutales KO's, lucrativas apuestas, sangre, pocas medidas medidas médicas... y mucha violencia.