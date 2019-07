Kirchner suspende campaña y cancela asistencia a juicio

La senadora y candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, faltará a la audiencia del juicio oral por direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, la cual se llevará a cabo este lunes en los tribunales federales de Retiro, donde la representarán sus abogados.Este lunes, la ex presidenta de Argentina tiene programada una reunión con representantes parlamentarios del Mercosur, la cual se celebrará en el mismo horario al que fue citada para su audiencia y esa situación que fue informada el pasado viernes por sus abogados ante el Tribunal Oral Federal 2.Fuentes judiciales dieron a conocer que en representación de la senadora nacional acudirán sus abogados, quienes solicitarán la nulidad el juicio, de acuerdo a información divulgada por el portal electrónico de la Agencia Nacional de Noticias Télam.Cristina Fernández se trasladará mañana martes a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico en uno de los hospitales de la isla, por lo que la senadora contó con la anuencia del tribunal para ausentarse por ocho días al juicio que se le sigue.En esta parte del proceso judicial no se obliga a los indiciados a estar presentes; sin embargo, el Tribunal debe recibir previamente la notificación de asistencia. Por este motivo, tanto Julio de Vido, exministro de Planificación, como el empresario Lázaro Báez, quienes se encuentran presos, dieron a conocer que tampoco acudirán.Tanto la ex mandataria como De Vido, Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López, están acusados de asociación ilícita por el presunto desvió de 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz en favor de empresas de este último, así como pago de sobreprecios, entre otros cargos.En la pasada audiencia, programada para 24 de junio, Cristina Fernández también faltó debido a una reunión en el Senado con Sergio Uribarri, lo cual fue autorizado por el Tribunal por estar en la etapa de planteamientos, pero cuando inicie la fase de declaraciones indagatorias será obligatoria su asistencia, anotó el mismo sitio web.