Kiss y David Guetta apuestan por conciertos de fin de año en streaming

"Se trata de gestionar esta pausa hasta que los conciertos físicos puedan volver normalmente y poder vivir de la música", explica a la AFP Emily Gonneau, profesora del Centro de Información y Recursos para la Música Actual (IRMA). "Durante el confinamiento, había que mantener el vínculo con el público con contenidos gratuitos. Ahora la cuestión es cómo encontrar un modelo económico".



en forma de avatar o con guitarras, las estrellas de la músicaharándebido a la prohibición de los recitales físicos por la crisis sanitaria.Incansable buscador de avances tecnológicos, el pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre actuará en realidad virtual en una catedral de Notre-Dame digitalizada, un evento que se podrá seguir por YouTube y Facebook.Patrocinado por la UNESCO, este concierto inmersivo, llamado "Bienvenidos al otro lado", es un "mensaje de esperanza para el 2021 en los tiempos difíciles que atravesamos, pero también una oportunidad para rendir homenaje a la debilitada Notre Dame [tras el incendio de abril de 2019] y a todos nosotros", explica el artista que se propone "contribuir a pesar de estos tiempos difícilesa hacer resonar París en la medianoche del 31 de diciembre".El rapero estadounidense Travis Scott ya apareció en el videojuego Fortnite durante el primer confinamiento pero se trataba de una actuación pregrabada y no en directo, como la de Jarre.También desde París,como los que ya se hicieron en Miami y Nueva York durante la crisis sanitaria (1.5 millones de dólares recaudados y 50 millones de visitas acumuladas).Este tercer evento tiene como objetivo apoyar las acciones de Unicef. "Transmitido desde uno de los lugares más mágicos de París, que será anunciado esa misma noche", promete Guetta en un comunicado de prensa y anuncia un "espectáculo impresionante" para ver en Facebook, YouTube, Instagram, etc.En un año que no ha tenido mucha luz,. No se trata de una actuación en directo, sino de un espectáculo en streaming que solo puede verse una vez se conozca el día, con la compra de entradas a través de la aplicación Dice.Este espectáculo, que dura unos 50 minutos, se centra en los títulos de su último álbum "Disco" y en nuevas versiones de sus éxitos pasados. Ya fue difundido ya en noviembre con tickets comprados en más de 100 países.Como en el caso de la diva australiana, este tipo de citas virtuales de pago son la respuesta de los artistas a la ausencia de conciertos desde hace 10 meses debido a la pandemia.La transición al nuevo año ofrecerá opciones para todos los gustos,Otro artista que apostará por el 'streaming' es Patti Smith, quien celebrará su 74 cumpleaños el 30 de diciembre con un concierto, como es tradición.Pero este año tocará desde Nueva York con su banda, en un 'livestream' de pago (vía Veeps) y coincidirá con el 31 de diciembre en determinadas zonas del globo por la diferencia horaria.