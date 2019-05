Kit Harington, a rehabilitación tras el final de GoT

Ciudad de México.- Fue hace unas semanas cuando el mundo pudo ver el final de Game of Thrones, una de las series más exitosas de los últimos tiempos y que a varios nos dejó con sentimientos encontrados, esto gracias a que conocimos la culminación de la historia de algunos de nuestros personajes favoritos de la producción de HBO como Jon Snow, Danerys Tagaryen, Tyrion Lannister, entre otros.Si bien el final fue muy inesperado para la mayoría de los fans de ‘Game of Thrones’, una de las cosas que más nos dejó en shock fue la muerte de Dany en manos de Jon Snow, quien al final regresa a Castle Black y renuncia a todo lo que por decreto real, le pertenecía. Pero si ustedes creen que la pasaron mal por este desenlace, entonces pregúntenle a Kit Harington, quien al parecer tuvo que ingresar a un centro de rehabilitación antes de que el capítulo final de la serie fuera emitido en las pantallas de televisión en todo el mundo.De acuerdo al portal TMZ, Harington se inscribió antes del 19 de mayo en un centro de rehabilitación de lujo en Connecticut, lugar en donde el actor ha estado recibiendo tratamiento para combatir algunos padecimientos como el estrés, agotamiento y abuso del alcohol que ha sufrido en los últimos meses, según informó el NY Post.Por otro lado, el mismo medio indicó que los representantes del actor han dicho que Kit “ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un retiro de bienestar para trabajar en algunos problemas personales”.Por otro lado Rose Leslie, la esposa de Kit y quien también participó en la exitosa serie, ha apoyado a su amado Harington en su decisión de conseguir ayuda profesional en el centro de rehabilitación en el que supuestamente, el actor que le da vida a Jon Snow paga más de $120 mil dólares al mes y que hasta el momento no se sabe hasta cuando será dado de alta de este lugar.Sin duda se ve que al pobre Kit le afectó todo lo que tuvo que ver con la última temporada de Game of Thrones. Y es que hace poco se dio a conocer un video que muestra la reacción que Kit Harington tuvo cuando leyó el libreto del capítulo final de la serie y se dio cuenta de que sería su personaje el que mataría a la Madre de Dragones, porque el pobre hasta lloró.Ahora, considerando todo lo que el pobre Jon pasó durante la serie, no nos sorprende que necesite un poco de terapia.