Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero

Escuchar Nota

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

El ex jugador de los Los Angeles Lakers,, ha fallecido a los 41 años de edad en unmientras viajaba con otras tres personas.La noticia, adelantada por, han confirmado la muerte de cinco personas entre los que no estaba la mujer del ex jugador, Vannessa Bryant.De acuerdo con el medio local Los Angeles Times,el domingo por la mañana en medio de condiciones deen las colinas sobreEl accidente provocó uny dificultó que los bomberos y el personal de emergencia llegaran a la aeronave, dijo un comandante de vigilancia del Departamento del Sheriff de Los Ángeles.A Bryant le sobreviven su esposa Vanessa y sus cuatro hijas: Gianna, Natalia y Bianca y el recién nacido Capri.Elpasó toda su carrera de 20 años con los Lakers, ganando cinco campeonatos de la NBA.En breve más información...