Kobe Bryant murió peleado con sus papás

Ciudad de México.- Kobe Bryant pudo haber fallecido sin haber hecho las paces con sus papás, de quienes se distanció en varias ocasiones a lo largo de su vida. El primer rompimiento entre ellos fue en 2001, cuando el jugador se casó con Vanessa. Los papás del jugador no estaban de acuerdo con que su hijo se casara tan joven. Incluso, no fueron a su boda.



Con el paso del tiempo, en 2005 para ser precisos, Kobe y sus papás, Joe y Pamela Bryant, se reconciliaron justo cuando su papá se convirtió en coach del equipo Los Angeles Sparks. Cinco años después, los padres de Kobe fueron vistos en las tribunas durante el partido en el que los Lakers ganaron un campeonato (aunque se dice que los invitó un fan y no su propio hijo).



Pero, la reconciliación se vino abajo en 2013, cuando Joe y Pamela intentaron subastar una enorme colección de objetos de Kobe de memorabilia, entre ellos, los uniformes que usaba cuando estudiaba en la Lower Merion High School y hasta un par de anillos que le dieron cuando ganó el campeonato en 2000 (piezas que él había regalado a sus papás).



Según reporta el diario New York Post, Kobe alegaba que sus padres jamás le notificaron sus intenciones de subastar sus objetos, así que no les dio permiso de venderlos.



Tan serio se puso el problema que Kobe demandó a sus papás. Luego de negociaciones ambas partes se “arreglaron”y Joe y Pamela tuvieron que salir a dar una disculpa pública en la que agradecían a su hijo por el apoyo económico que siempre les había dado.



Pese a la disculpa pública, las cosas no mejoraron. De hecho, los papás de Kobe no acudieron al último partido profesional de su hijo ocurrido en abril de 2016.



Sobre su mala relación con sus padres. Kobe declaró a ESPN: “Nuestra relación es una mie… Les digo: ‘Les voy a comprar una buena casa’, y la respuestas de ellos es eso no es suficiente. “Y luego de eso aparecen vendiendo mis cosas”, se quejó el basquetbolista.



Ante el mal comportamiento de sus papás, Kobe Bryant llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era dejar de apoyarlos económicamente. “Fue algo muy difícil para mí. Fue algo que tuve que hacer, y de lo que tuve que ser fuerte”.