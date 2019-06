Konami revela precios de eFootball PES 2020

eFootball PES 2020, el nuevo videojuego de fútbol de Konami que estará disponible desde el 10 de setiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC, ya cuenta con algunos precios previo a su lanzamiento mundial.Este videojuego contará con dos ediciones: estándar y leyenda (solo digital). En la portada de la primera estará nada menos que Lionel Messi. En la segunda, se lucirá a Ronaldinho.PES 2020 | PreciosA través de nota de prensa, Konami informó que la edición estándar de PES 2020 ya se encuentra disponible para pedidos por anticipado en PlayStation 4, Xbox One y Steam para PC "a un precio minorista recomendado de USD 59,99".En cuanto a la edición leyenda, que solo viene en digital y en cuya portada aparece Ronaldinho, el precio minorista recomendado de USD 79,99.Asimismo, se indica que otras bonificaciones de la edición leyenda del eFootball PES 2020 incluyen una versión exclusiva de Ronaldinho y Messi escaneada en 3D de 2019 en un préstamo de 10 partidos para myClub."Todos los que realicen un pedido por anticipado de cualquiera de las ediciones digitales del juego obtendrán a Andrés Iniesta y 1.000 monedas de myClub para completar", agrega la firma japonesa.eFootball PES 2020 | Cambios clavesDe acuerdo a Konami, los cambios claves en el videojuego incluyen una versión remasterizada de la Liga maestra, un nuevo modo llamado Día del partido (Matchday) y renovación de los menús del juego.- Liga maestra remasterizadaPermitirá a los jugadores elegir las respuestas que se adapten a su personalidad para impulsar la progresión y crear su propia historia personal de la Liga maestra, sostiene la desarrolladora asiática."El mercado de transferencias en PES 2020 también contará con un algoritmo completamente nuevo que garantiza que las transferencias, los costos de transferencia, los salarios y otros elementos estén alineados con la realidad", agrega.Además, precisa que se podrá jugar a través de la Liga maestra con uno de los varios directores técnicos legendarios como tu avatar, incluidos Zico, Cruyff o Maradona.- Modo Día del partido (Matchday)Según Konami, este nuevo modo del juego de eFootball PES 2020 "destila la esencia de la cultura del fútbol en un formato competitivo que saca a los jugadores de las gradas de los espectadores y los coloca en el campo".A medida que cada evento semanal ingresa a su fase final, se analizarán los resultados de todos los Partidos grupales jugados para encontrar el usuario con mejor desempeño de cada equipo. Estos usuarios son seleccionados como Representantes, que ganan el derecho a competir en la Gran Final en nombre de su equipo elegido, precisa.- Características adicionales del juego:La empresa japonesa también destaca que se "se han hecho numerosos cambios significativos a PES 2020 como la mejora de la mecánica de atrapar y nuevas técnicas, la precisión de patada sensible al contexto, la defensa más realista y la incorporación de la falta intencional".Asimismo, resalta su motor de iluminación mejorado, mejores modelos de jugadores, escenas cortadas realistas y secuencias de reproducción, además de un ángulo de cámara preestablecido completamente nuevo que ofrece una sensación de transmisión convincente.Desde la sección de Tecnología y Ciencias de El Comercio solo nos queda esperar a setiembre para analizar al detalle todos estos anunciados atributos de eFootball PES 2020.