Kosovo boicoteará la premiación del Nobel de Literatura a Peter Handke

“El ministro de relaciones exteriores albanés, Gent Cakaj, quien nació en Kosovo, tuiteó que "la justificación de las atrocidades de guerra durante la ruptura de Yugoslavia no debe ser recompensada".

Kosovo y Albania anunciaron un boicot a la ceremonia del Premio Nobel de Literatura a realizarse el martes, en protesta por el premio otorgado al escritor austriaco Peter Handke, que ambos países vinculan a la guerra en la antigua Yugoslavia.Handke se opuso a los bombardeos de la OTAN contra Serbia en la guerra de Kosovo de finales de la década de 1990 y habló en 2006 en el funeral del autocrático líder serbio Slobodan Milosevic. Kosovo era parte de Serbia hasta 1999 cuando la alianza militar intervino para detener al presidente serbio Milosevic.Desde el anuncio de Peter Handke como ganador del Nobel de Literatura 2019, diversas organizaciones y funcionarios dentro y fuera de La Academia Sueca se han negado a la premiación del escritor, a quien acusan de ser defensor de crímenes de guerra.El ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo, Behgjet Pacolli, dio instrucciones al embajador en Suecia de "boicotear la ceremonia", y agregó que "un escritor que apoyó a Milosevic y su genocidio en Bosnia y Kosovo no merece el Premio Nobel".En solidaridad con los albaneses de Kosovo, el embajador de Albania en Suecia no asistirá a la ceremonia del Nobel del martes, dijo el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores. El país boicoteará la ceremonia debido al apoyo de Handke a "Slobodan Milosevic, el Carnicero de los Balcanes, quien dirigió tantas atrocidades masivas durante el sangriento colapso de la antigua Yugoslavia”.Más de 10 mil personas fueron asesinadas o murieron en la guerra que duró de 1998 a 1999. Una campaña aérea de 78 días de la OTAN puso fin al gobierno serbio en Kosovo, y Naciones Unidas gobernó la provincia hasta 2008 cuando Kosovo declaró su independencia de Serbia, que Belgrado aún no reconoce.