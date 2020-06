Kristal Silva es criticada en redes por imitar el outfit de Belinda en La Voz Azteca

Escuchar Nota

"Por qué hacen eso, Kristal no puede hacer algo novedoso, si de por si, la gente no la quiere y ahora con esto menos", "Se ve mejor Belinda", "¿Para qué copiar estilo?", "Kristal más bien parece María Mercedes", "No me gustó tu atuendo de hoy, te ves muy fodonga", fueron algunas de las críticas que recibió en Instagram la conductora de Venga la Alegría.



cautivó a sus millones de seguidores en Instagram con los atrevidos looks que lució durante el estreno de La Voz Azteca, programa en el que participa como coach a lado de. Sin duda, la intérprete desiempre sigue las últimas tendencias de moda, lo que llevó aa imitar el outfit de la cantante para demostrarle su admiración.Kristal Silva lució un look urbano prácticamente idéntico al deen el programa Venga la Alegría. La conductora lució un conjunto deportivo en color azul, violeta y con algunos detalles en color rosa, aunque sin las aplicaciones de cristales como el de Belinda.y lució una larga melena con las puntas pintadas de rosa y algunas aplicaciones de brillantes en dos mechones de su cabellos. Aunque no pudo contar con las zapatillas con cristales swarovski de la cantante, sí lució un par de tacones similares en color rosa.Sin embargo, la respuesta de los internautas no fue la esperada, pues varios criticaron a Kristal Silva por su falta de creatividad y por intentarSin embargo, hubo algunos seguidores que elogiaron el look y afirmaron que tantocomose ven "muy hermosas". Además, la conductora reconoció que su atuendo está inspirado en la coach deporque ella apoya al equipo de Belinda y espera que sea la ganadora.Información por Milenio