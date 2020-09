Kylian Mbappé comunica al PSG que quiere irse en 2021

Escuchar Nota

París.- El delantero francés Kylian Mbappé y sus representantes sostuvieron una reunión con la directiva del PSG, en la cual el jugador comunicó su deseo de salir en el próximo verano, según publicó The Times.



El PSG ha intentado convencer a Mbappé de que renueve contrato, pero de acuerdo con el periódico inglés, el francés ha dicho que no pues desea marcharse el próximo año.



Mientras ese tiempo llega, Real Madrid espera hacer realidad su sueño de ficharlo, aunque como se sabe Manchester City y Manchester United también lo pretenden, lo mismo que el FC Barcelona, pues si Messi se va el próximo año quieren al francés como su sustituto.



Los madrileños no quieren comenzar una guerra con algún intento en este momento, ya que dicen respetar el pacto verbal que se tiene entre los equipos de Europa.



Por lo pronto, Mbappé, que dio positivo por Covid-19, no podrá disputar el duelo de este domingo (14:00 TCM) ante el Marsella en una edición más del clásico francés.