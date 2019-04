Kylie Jenner debe su fortuna a su familia

Cuando Kylie Jenner apareció en la portada de la revista Forbes como la multimillonaria más joven del mundo asegurando que había amasado su fortuna por sí misma, varias cejas se levantaron al mismo tiempo, pues dudaban que en efecto, la más joven de las hijas de Kris Jenner haya podido, ella sola, construir ese imperio.Y ahora ha sido la propia empresaria de cosméticos quien ha confirmado que, efectivamente, ella sola no hizo su fortuna.“No puedo decir que he hecho todo por mí misma”, dijo Kylie al diario The New York Times . “Si sólo se refieren a las finanzas, técnicamente entonces sí; no heredé ningún dinero. Pero he recibido mucha ayuda y una enorme plataforma”, haciendo referencia al estatus y exposición que le ha dado ser media hermana de las populares Kardashian.En el artículo del periódico se asegura que aunque a las Kardashian pasen por situaciones complicadas, aún así hacen dinero. Tal fue el caso del kit de lipsticks en honor a Jordyn Woods (mejor amiga de Kylie) que, aunque bajó su precio de 27 a 13.50 dólares y recibió malas reseñas por "oler a traición”, igual se agotó luego de saberse el romance de Jordyn con Tristan Thompson.Para aumentar las ganancias, este domingo se estrenó en Estados Unidos la temporada 16 del reality Keeping Up With the Kardashians en el que se expondrá a detalle el pleito Kylie-Jordyn.No todo mundo estuvo de acuerdo con que se dijera que Kylie había logrado su fortuna por sí misma Por ejemplo, la cuenta de Twitter dictionary.com recalcó: “¿No hemos pasado por esto? Hecho a sí mismo: haber tenido éxito en la vida sin ayuda”.