Kylie Jenner despide el año con sexy foto

La hermana menor del clan Kardashians, Kylie Jenner, encendió las redes sociales con una sensual fotografía que publicó este fin de semana, en la que desborda sus mejores curvas.En las dos imágenes, que lograron más de 7 millones y medio de “Me gustas” en tan solo 6 horas de publicadas, la socialité enloqueció a sus fans al fotografiarse desde su cama con un diminuto conjunto de encajes que dejaba ver su moldeado cuerpo.La modelo de 22 años, posó frente a la lente de su amiga y asistente, la venezolana Victoria Villarroel, quien logró la gráfica a blanco y negro empleando un juego de luces y sombras que hace destacar la figura de la joven.Kylie no deja mucho a la imaginación en la segunda instantánea, en la que se muestra en primer plano saliendo de la cama, en su pequeño juego de lencería.Más de 59 mil comentarios, dejaron sus seguidores, llenándola de halagos y palabras que expresaban la belleza de su cuerpo, en un post al que dedicó estas palabras: "Simplemente no me sentí bien entrar en el 2020, sin una última trampa de sed", escribió.Las curvas de Kylie Jenner que quitan el alientoLa creadora de la línea Kylie Cosmetics, tiene acostumbrado a sus seguidores a estas publicaciones desde su cuenta oficial de Instagram, pues no es la primera vez que sorprende con esta clase de imágenes en las que regala sus mejores atributos.