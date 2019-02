Kylie Jenner encuentra sustituta para Jordyn Woods

Poco a poco la calma va regresando a la vida de Kylie Jenner, cuya existencia se cimbró al entrarse que su mejor amiga, Jordyn Woods, tuvo un amorío con su cuñado Tristan Thompson .Cuando estalló el escándalo varios reportes aseguraban que Kylie estaba en completo estado de shock, pues no podía creer que su BFF la hubiera traicionado a ella y a su familia de esa forma.Pero una vez superado el golpe inicial, trascendió que la creadora de Kylie Cosmetics había elegido tomarse las cosas con calma y darse el tiempo necesario para decidir si iba a seguir con la amistad con Jordyn o mejor cortaba relaciones de tajo.Por ello le pidió que abandonara la casa que compartían juntas y que incluso se llevara todas sus cosas.Y mientras Jordyn ya dio la cara y reconoció que todo lo que se ha dicho es cierto, Kylie al parecer ha decidido dar vuelta a la página y continuar con sus actividades de la forma que más le gusta, es decir, acompañada por una amiga .Así es como la menor del clan Kardashian fue captada en Los Ángeles este viernes a su salida de una boutique Cartier, en lo que ha sido su primera salida en público desde que estalló el escándalo. Y Kylie no iba sola sino con su otra gran amiga, Heather Sanders, una chica a quien no es tan común ver con Kylie, pues su inseparable compañera era Jordyn.Sin embargo, esta salida de amigas ha rendido frutos, pues según consta en las imágenes, la joven empresaria adquirió alguna joya de la casa Cartier.Vestida de negro y con un abrigo café, Kylie intentó evadir las fotos, aunque fue imposible. Por momentos se cubrió el rostro con su bolsa de compras, aunque cuando se le veía la cara, lucía seria, aunque no triste.Hasta el momento Kylie no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera en redes sociales, tal como ya lo hicieron sus medias hermanas Kim y Khloé Kardashian.