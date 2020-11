Kylie Jenner lanza su línea de maquillaje inspirada en el ‘Grinch’

Escuchar Nota

pues aún con todo y la pandemia, la empresaria y socialité estadounidense nos tiene pendientes de todos los lanzamientos de su marca de cosméticos.la empresaria ha llegado a los beauty looks de sus admiradores, haciendo que saquen la mejor versión de ellas mismas, pero en esta ocasión Kylie Jenner decidió llevar sus colecciones navideñas a otro nivel.Así que es mejor que prepares tu cartera, pues solo ella pudo hacer el match perfecto con el Grinch para robar la Navidad con estilo, pues su nueva colección “Kylie Jenner x The Grinch”, promete ser la favorita de la temporada.se encuentra inspirada en este personaje verde obra de Dr. Seuus y realmente nos encanta.En el video de lanzamiento de la colección, se puede ver al Grinch tratando de llevarse todos los cosméticos mientras Kylie lo detiene con su mano. Dejando claro que al Grinch no solo le gusta robar la Navidad sino también el maquillaje.que seguramente todos los habitantes de Villa Quién ya tienen en sus casas.Para la campaña publicitaria de “Kylie x The Grinch”, apareció luciendo en un top verde con glitter y falda del mismo tono, donde se le puede ver usando sus sombras creando un look que las mujeres Villa Quién llevarían en este 2020.Los precios de esta nueva línea varían desde los 16 hasta los 60 dólares, así que si buscas el regalo perfecto para Navidad, no dudes en pedirlo a Santa Claus antes que el Grinch haga de las suyas y te deje sin cosméticos.