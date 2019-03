Nick Kyrgios no le dio opción a Alexander Zverev y se llevó el título del Abierto Mexicano de Tenis al imponerse por 6-3 y 6-4 para unirse a la china Yafan Wang como campeones del torneo en el puerto de Acapulco, Guerrero.Antes de derrotar a Zverev con un saque as en el torneo que se disputó sobre canchas de superficie dura en el balneario de Acapulco, Kyrgios (72 ATP) eliminó al italiano Andreas Seppi (49), al español Rafael Nadal (2), al suizo Stan Wawrinka (42) y al estadounidense John Isner (9)."Fue una gran semana. De todos los partidos que jugué me quedó con el de Rafa Nadal porque tuve tres match point y logré recuperarme", dijo Kyrgios tras consagrarse campeón.En su camino al título, además de superar a sus oponentes, Kyrgios tuvo que sobreponerse de lesiones, una intoxicación estomacal y calambres."Este es un torneo increíble. Volveré", apuntó Kyrgios.En tanto, en el cuadro femenino, la china Yafan Wang, quien debutó en el torneo, salió campeona tras ganar a la estadounidense Sofia Kenin por 2-6, 6-3 y 7-5."Es mi primera vez en Acapulco y me gustó mucho, fue una gran semana. Este torneo es increíble", dijo Wang.