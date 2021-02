La 4T impulsa reforma energética contra los que menos tienen; subiría recibo de luz: Torres Cofiño

Escuchar Nota

Torreón, Coah.- El precandidato del PAN a la alcaldía de Torreón, Marcelo Torres Cofiño, señaló su preocupación ante la Iniciativa Preferente que envío el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, para impulsar una contrarreforma en el sector eléctrico, la cual busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad y cambiar las condiciones de los contratos de particulares que contribuyen con la generación de energía eléctrica.



Con tales cambios, advirtió el panista, vendrá más temprano que tarde un encarecimiento en la electricidad que se consume en los hogares y que es indispensable para la economía del país: "el presidente no entiende que los monopolios son indeseables, aunque sean del Estado. La participación de particulares en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica no era un capricho, sino una necesidad. Se trataba de elevar la oferta y de elevar la eficiencia en el sector.



Pero él prefiere volver al pasado, por el control político que supone tener una empresa monopólica en un mercado de máxima necesidad. Lo que sucederá es que se encarecerá el servicio y los usuarios pagarán los platos rotos, como lo han estado haciendo con todo lo que toca la 4T."



Marcelo Torres dijo que la argumentación de la Iniciativa presidencial, como es usual, está llena de declaraciones ideológicas y prejuiciosas, pero no se hace acompañar de ninguna evidencia que demuestre que sus dichos son ciertos: "si ustedes revisan la iniciativa no hay ni uno sólo dato duro; ni un sólo dato concreto que respalde lo que allí se afirma.



Son puras suposiciones y declaraciones sin fundamento. No los aporta porque no existen. Porque les duele que, a pesar de lo que digan, México era más competitivo y su desarrollo caminaba, ciertamente de manera más lenta de lo deseado, pero muy superior a lo que la 4T ha conseguido. Y ya sé que la pandemia les cayó como anillo al dedo, porque les dio un pretexto perfecto con el que pueden tapar su incapacidad. Pero hay quienes no olvidamos que antes de la crisis sanitaria y había crisis económica."



El ex dirigente nacional del PAN señaló también que le preocupa que AMLO ni enfermo se detiene en la destrucción del país: "todos esperábamos que, con su reposo, el mandatario iba a dejar de destruir al país. Pero ya vemos que ni así. Es lamentable porque, el gobierno que llegue después, independientemente del partido del que provenga, deberá lidiar con el desastre que dejará en herencia López Obrador.



Ahora a la gente le dirán que nos oponemos porque perdemos privilegios, ya saben, el cuento de siempre. Sólo espero que se den cuenta de cómo las decisiones de ahora impactarán en la pérdida de más inversiones y, por tanto, en la pobre creación de empleos. Y, para colmo, en la necesidad de tener que pagar recibos más caros de luz."