La activista Greta Thunberg cumple hoy 17 años de edad

, la joven activista sueca, c, con la ya tradicional huelga climática de los viernes y fiestas locales que subirán a las redes sociales para hacer un evento virtual con mucho entusiasmo y emoción.En la página decomentan que “estamos planeando un evento en el grupo de FridaysforFuture para celebrar el cumpleaños de Greta Thunberg el 3 de enero de 2020; creemos que es una buena manera para honrar a la joven que ha trabajado tan incansablemente por el futuro del planeta en el último año”.Aunque advierte no tener nada planeado,Otra idea es “publicar algo directamente en la página, como un video, un meme de cumpleaños o una felicitación a Greta por su cumpleaños; una canción temática o escribir una carta, anécdota o poema a Greta contando tus experiencias con FridaysForFuture y tus sentimientos sobre la crisis climática”.Mencionan que también habrá varias “fiestas de Watch que se estarán pasando durante el día y la noche. Como su cumpleaños es en viernes, habrá una huelga climática, que se puede compartir en la página de las redes sociales”.Consideran que “habrá miles de mensajes en las redes sociales de Greta, “así que también puedes enviar mensajes y deseos de cumpleaños, porque queremos que este evento atraiga mucho entusiasmo y emoción, para que sea un gran día para Greta y todos los grupos y personas que la siguen”.Esperan que “Greta pueda hacer algún tipo de comentario en redes sociales o colocar un video sobre su cumpleaños. Vamos a hacer un día totalmente increíble para empezar el trabajo ambiental que nos espera en 2020”, concluye la invitación de FFF.Greta Thunbergy el calentamiento global, que saltó a la fama por organizar la primera huelga escolar del mundo por el clima en agosto de 2018 afuera del parlamento de Suecia.Posteriormente,, en el cual reprendió a los líderes mundiales por no tomar más acciones en contra del cambio climático.Thunberg(TOC), síndrome de Asperger y mutismo selectivo. Decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia en agosto de 2018, en respuesta a una ola de calor y a incendios fuera de control.A la fecha. Fue nombrada como una de las 25 adolescentes más influyentes del mundo por la revista Time en diciembre del 2018 y personaje del año en 2019.Se dirigió a los jefes de Estado y de Gobierno en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en Madrid, España.Su madre es la cantante de ópera Malena Ernman y su padre es el artista sueco Svante Thunberg. Greta comenzó a exigir el primer cambio en su casa, cuando comentó a sus padres de la huelga que pensaba hacer en la escuela, pero ellos decidieron no apoyarla por lo que protestó sin el apoyo de ellos.Posteriormente, los convenció de unirse al veganismo y dejar de viajar en avión, lo que significó que su madre dejara de presentarse internacionalmente.En septiembre, ella y el grupo conocido como The Fridays for Future Youth Movement recibieron el Premio de Embajadores de Conciencia de Amnistía Internacional, el cual se otorga a las personas que muestran liderazgo y coraje para defender los derechos humanos.Después de cruzar el atlántico en 14 días en un velero ecológico, en Nueva York se reunió con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien la nombró una de las mejores defensoras del planeta.El “efecto Greta Thunberg” logró que aumentaran las ventas de los libros con temas de cambio climático.En sus intervenciones ante foros internacionales, acusó a cinco países por fallarle a la generación más joven: Brasil, Alemania, Francia, Argentina y Turquía, a los quienes señaló como “no aptos para cumplir los objetivos acordados en el Acuerdo de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono", y advirtió que no dejará que los líderes mundiales “se salgan con la suya”.