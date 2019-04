La Adictiva invita a reflexionar sobre denuncias en redes

Guillermo Garza Cantú, vocalista de la banda de regional mexicano La Adictiva, dijo que desea que la gente repare en el peligro que se han vuelto las redes sociales, las cuales, se supone, deberían utilizarse para una comunicación inmediata.Señaló que desafortunamadamente hay quienes buscan sólo dañar, en especial cuando se comete un error, pero "en La Adictiva no hemos tenido casos de linchamiento social"."Cada vez que una agrupación, exponente solista hombre o mujer, empiezan a tener éxito y popularidad, está más expuesto al escrutinio social y en especial en las redes sociales, donde cualquier falsedad se vuelve una acción de linchamiento sin mirar el daño; todos cometemos errores, lo lamentable es que como persona pública más se busca dañar la imagen con denuncias anónimas", indicó.Según él, lo delicado de una denuncia anónima es que no sólo se afecta a la persona, sino a familia completas."No se vale que los que hacen uso de las redes no midan la magnitud de sus comentarios y los daños que se provocan en toda una familia".Aseguró que esta agrupación continuará con tónica romántica y de respeto a la mujer, sin dejar de lado las cumbias, por eso proponen canciones amables y corridos genéricos y festivos, por lo que temas como el movimiento MeToo es delicado para abordarlo en una simple respuesta."Nos hemos enfocado al amor, porque eso es lo que pide el público y a las personas que usan las redes sociales les aconsejamos que tengan cuidado con sus comentarios, porque detrás de una computadora o celular puede estar cualquiera queriendo hacer daño", subrayó el músico.En ese sentido, ejemplificó con el lanzamiento del tema "El amor de mi vida", del compositor Horacio Palencia, canción que ya cuenta con su respectivo video grabado en Sinaloa, informó Garza Cantú, y agradeció a sus seguidores que los han puesto en los primeros lugares de popularidad."Esperamos que este tema no sea la excepción, porque la hechura es fina y los arreglos musicales son llegadores y estamos seguros que la gente valorará esta propuesta, que estará sonando ya en plataformas digitales y estaciones de radio", indicó.El vocalista reconoció que estar entre las bandas más populares del mercado les aumenta el grado de responsabilidad con el público y con ellos mismos, al buscar los temas musicales más profundos para volver a conectar con las emociones."Es responsabilidad con el trabajo, con la producción discográfica y sobre todo con los temas, porque después de varias semanas de éxito, empezamos a luchar con nuestros propios sencillos que no bajan de popularidad y necesitamos seguir avanzando, porque la agrupación debe corresponder a los fans", concluyó.