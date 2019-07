La agenda de mexicanos en Panamericanos

Sigue la cosecha de medallas en la capital peruana para los deportistas mexicanos y mañana, debutará un representativo en el que se tienen cifradas muchas esperanzas para obtener un metal áureo, la selección mexicana de futbol.9:00/ Boliche/ (Miriam Zetter, Iliana Lomelí) / Individual femenino9:00/ Squash/ (México vs Estados Unidos) / Equipos femenino Preliminar.9:00/ Squash/ (México vs Argentina) / Equipos femenino Preliminar.9:10/ Canotaje/ (Femenino K2 500m Serie 2)Taekwondo/ (René Lizárraga) / Masculino menos de 80 kg Ronda de 809:35/ Canotaje/ (Juan Rodríguez) / Masculino K1 1000m Final09:40/ Surf/ (Jhony Corzo) / Surf Open Masculino Ronda principal 109:45/ Canotaje/ (Everardo Cristóbal) / Masculino C1 1000 Final10:00/ Futbol/ (Panamá VS México) / Masculino Grupo ATaekwondo/ (Carlos Sansores) / Masculino menos de 80 kg Ronda de 810:45/ Esquí acuático/ (Carlos Lamadrid, Álvaro Lamadrid) / Slalom masculino Finales11:00/ Canotaje/ Masculino K2 1000m Final11:30/ Squash/ (México vs Guatemala) / Equipos masculino Preliminar Grupo A11:45/ Canotaje/ Masculino C2 500m Final12:00/ Canotaje/ (Beatriz Briones) / Femenino K1 500m FinalTaekwondo/ (Victoria Heredia) / Femenino menos de 67 kg Cuartos de Final12:20/ Surf/ (Shelby Detmers) / Surf Open Femenino Ronda principal 1Taekwondo/ (Briseida Acosta) / Femenino menos de 67 kg Cuartos de Final12:40/ Esquí acuático/ (Patricio Font) / Figuras masculino Finales14:00/ Esquí acuático/ (Sandra Chapoy) / Salto femenino Finales14:45/ Esquí acuático/ (Álvaro Lamadrid) / Salto masculino Finales17:00/ Levantamiento de pesas/ (Aremi Fuentes) / Femenino 76 Kg Grupo A