La Armada de EU prohíbe TikTok por amenazas de seguridad

El mando de laprohibió el uso de la aplicación del medio social TikTok en dispositivos conectados a la red interna del Cuerpo de Marines, informa Reuters citando unSegún se detalla, el texto describe a la plataforma de intercambio de videos cortos, desarrollada por la empresa china ByteDance, como "una amenaza a la seguridad cibernética".En un comentario a la agencia, el portavoz de la Armada, el teniente coronel Uriah Orland, confirmó que la medida fue adoptada para "abordar las amenazas existentes y emergentes".A finales de octubre, dos senadores dey el republicano Tom Cotton, pidieron a los funcionarios de inteligencia que comprobaran siLos legisladores cuestionaron las prácticas de recopilación de datos de ByteDance y temieron que, si la aplicación observa las reglas de censura establecidas por el Gobierno chino, TikTok podría limitar lo que ven los usuarios estadounidenses., recalcando su independencia del Gobierno chino. La compañía afirmó que almacena datos de los usuarios estadounidenses en el mismo territorio del país norteamericano y que no está "sujeta a la ley china". Aseguró también que Pekín nunca le ha pedido que elimine ningún contenido, y que tampoco lo haría aunque se lo solicitaran las autoridades chinas.El 1 de noviembre, Reuters y The New York Times reportaron que elabrió una investigación de seguridad nacional sobre la adquisición de la aplicación estadounidense Musical.ly por parte de ByteDance.Tres semanas después, el Ejército estadounidense pidió a sus cadetes dejar de usar TikTok durante el servicio.