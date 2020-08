La batalla de Maribel sin medicinas; no ha podido iniciar quimioterapias por desabasto de fármacos

Escuchar Nota

"No nos llegan", "no tenemos", "no sabemos", "sabrá Dios si mandarán", dicen los médicos cuando revisan el suero y la temperatura de la jovencita.

Es viernes 14 de agosto, 20:30 horas., Guanajuato.Recarga la cabeza en su brazo derecho.. Hace 22 días le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, el médico ordenó hospitalización e iniciar tratamiento urgente.Maribel, recuerda,, la tercera semana de julio, al sexto piso destinado a niños y adolescentes enfermos de cáncer. La piel amarilla, los ojos hundidos y sin fuerza.A los dos días,y la urgencia de "abordar" la enfermedad con quimioterapia.Era 25 de julio el día que Angélica, de 44 años,. La especialista le explicó la gravedad del padecimiento y describió las etapas del tratamiento de 120 semanas. "No debe interrumpirlo si quiere que Maribel viva", le dijo.Angélica y sus cinco hijas. La mujer sostiene a su familia cortando brócoli en campos de Villagrán y logró obtener un permiso de 15 días para cuidar a su hija. La clínica era su casa.Pero pasaron 21 días entre las cuatro paredes del cuarto escuchando: "".El Seguro Social no tiene dos de los medicamentos para iniciar la primera etapa del tratamiento de Maribel: idarrubicina y dexrazoxane.La niña. Le administran ketorolaco y pasa horas en agua fría para bajar la temperatura.El sábado 15, Maribel tuvo un día difícil. El termómetro marcó 39 grados muchas veces. Un médico de guardia le autorizó antibiótico. También ordenó una transfusión; sin embargo, "se hizo noche y la sangre no llegó", cuenta su tía María Félix, también jornalera y quien ayuda a cuidarla.Todas las mañanas, madre y tía preguntan temerosas: "". La respuesta es la misma desde hace 22 días, "No, a ver si esta semana".Ambos fármacosAhora, la mayoría de medicinas indispensables para tratamientos de cáncer sólo se consiguen en instituciones privadas y con distribuidores que las importan a espaldas de Cofepris. Los precios son elevados y varían según su procedencia y proveedor.Por ejemplo, la idarrubicina aparece como agotada, pero un distribuidor de medicamentos importados dice que ronda en 7 mil 500 pesos, mientras que el dexrazoxane está en 5 mil 500.El sueldo mensual de Angélica, afirma, no alcanzaría para comprar uno de los fármacos, pues le pagan entre 800 y mil 200 pesos semanales, según los cortes que realice.Dos de sus cinco hijas, una de 20 y otra de 18 años, ya tienen hijos. Le sigue una joven de 15 años y las gemelas Maribel y Marisol. Hace años su esposo abandonó a la familia.Maribel. Tiene abundante cabello, siempre mojado por el baño constante. Escucha todo a su alrededor, muestra su hoja de ingreso al Seguro Social y su tarjeta de citas.Le gusta platicar,. "Soy zurda", explica mientras escribe el nombre de la doctora Norma Erika Alatoma Medina. La conoce bien porque ella es quien le dice: "No hay medicinas", "no llegan", "a ver cuándo".