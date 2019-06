La BBC, acusada de racismo por el trato hacia Meghan Markle

La "BBC" estrena nuevo programa, "Tonight With Vladimir Putin", y lo hace de la forma menos exitosa que puede existir: siendo acusados de racismo. El "show" consiste en una parodia protagonizada por diferentes avatares en 3D de personajes públicos e internacionales. Vladimir Putin figura como presentador del programa y da paso a una de las secciones la cual ha sido tachada de racista: "Meghan Markle’s Royal Sparkle". En dicho espacio televisivo, la duquesa de Sussex se muestra como un personaje virtual al que le pone voz la actriz Gbemisola Ikunelo. La polémica ha surgido debido a la tonalidad de la piel con la que se representa, siendo más oscuro de lo que realmente es.Las redes se han inundado de comentarios por parte de los seguidores de la realeza británica en los que acusan al programa de racistas por representar a una Meghan que en nada se parece a la real. El público culpaba al programa de exponer una burla al origen racial de la actriz, cuya madre, Doria Ragland, es afroamericana.Sin embargo, no solo esta representación de la duquesa ha sido la causa del enfado de los internautas, a los que también les ha molestado la violencia con la que el personaje virtual trata algunos temas. Y es que, en esta sección, el público de plató hace una serie de preguntas a Markle y ella responde de la manera más burlesca posible. "¿Me gustaría saber qué es lo que te enfada?", le pregunta un miembro de la audiencia. Ante esto, el avatar responde que detesta que le pidan el peine prestado porque le parece algo asqueroso: "Y entonces cuando vuelvo a entrar a la habitación noto que han usado mi peine porque está lleno de pelo de guarrilla que se está volviendo gris, así que le digo: "Que no te vea acercarte a mi jodido peine o te rajo, Kate, Amanda, o Jessica, o cualquier otra persona porque esto es una situación completamente hipotética"", un comentario que hace referencia a la supuesta mala relación que tiene con su cuñada Catalina Middleton, la esposa del PríncipeGuillermo.En otro momento del programa, la duquesa recibía otra pregunta relacionada con su padre, Thomas Markle, y sobre su hermana, Samantha Markle. A dicha cuestión el avatar responde: "Siguiente pregunta"; y nuevamente se hace referencia a la mala relación familiar que tiene la esposa del Príncipe Harry de Inglaterra.No es la primera vez que la "BBC" tiene problemas con la corona británica. Hace unos meses, un presentador de radio de la cadena era despedido tras publicar la comparación del hijo recién nacido de los duques de Sussex con un chimpancé.