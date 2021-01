La bicicleta eléctrica de Piqué y Messi que cuesta más que un coche

Escuchar Nota

En el garaje de Piqué hay una gran variedad de coches de alta gama, desde un, hasta un Porsche Panamera Turbo S, pero lo que más llama la atención de su colección de vehículos no son sus súper deportivos, sino su bicicleta eléctrica, una Greyp G12S. Este modelo, que pertenece a la firma de vehículos deestá valorado en 9.999 euros.Este diseño, que salió hace ya cuatro años, combina lo mejor de las bicicletas y las motos eléctricas. Su aspecto está más cercano a una bici de cross que a una eléctrica.viene equipada con una función que detiene los pedales y activa el motor eléctrico, además de luces ‘Supernova’ y un sistema de freno regenerativo con el que se puede revertir la energía de frenada (hasta 2.000 watios) hacia la batería. Uno de sus puntos fuertes es su sistema de seguridad biométrico, lo que supone decir adiós a los candados, ya que este modelo premium usa la huella del dueño para funcionar. Cuenta, también, con una pantalla en la que se pueden ver tanto los diferentes modos de conducción, como toda la información necesaria para planificar tu trayecto y monitorizar las prestaciones del sistema.Aquellos que como el jugador delquieran que su bicicleta sea única pueden optar por personalizar el cuadro y escoger un diseño a su gusto, eso sí, pagando un poco más.La Greyp G12S viene equipada con un motor HUB trasero, Direct Drive (sin engranajes de reducción) y provisto de la última tecnología de imanes de Neodimio con 12Kw y 16 CV que permite alcanzar una velocidad máxima de 70 km/h y pasar de 15 a 50 km/h en pocos segundos. Además, ofrece una autonomía de, nada más y nada menos, que 120 km gracias a la batería fabricada por Rimac Automobili integrada en el chasis que posee una capacidad de 1.500 Wh. Para aquellos que no quieran ir a tanta velocidad existe un modo de conducción homologado para el sistema europeo que limita la velocidad a 25 km/h y la potencia a 250 W. Con esta opción se gana, aún más, en autonomía. Lo mejor es que la batería se carga por completo en unos 80 minutos.Debido a sus características técnicas, este modelo está catalogado como ciclomotor, lo que exige que esté matriculada, cuente con seguro y requiera carnet de clase B para conducirla.Piqué no es el único jugador de fútbol que tiene esta bicicleta entre sus ‘juguetes’, Messi o Cesc Fábregas también han probado este increíble modelo eléctrico que te permite desplazarte por la ciudad de forma rápida y, muy importante, respetando el medio ambiente.