La Bolsa de Londres y la libra esterlina suben este viernes, después de que la primera ministra británica, Theresa May, anunciara su dimisión el próximo 7 de junio por la imposibilidad de ejecutar el Brexit.La Bolsa de Valores de Londres subía esta mañana un 0,54 %, 38,98 puntos, hasta 7.270,02 enteros, mientras que la libra avanzaba un 0,42 % frente al dólar, hasta 1,2710 dólares, y un 0,30 % con el euro, hasta 1,1355 euros.Los mercados contaban ya con la eventual marcha de la jefa del Gobierno, que llevaba meses presionada por sus colegas conservadores para dejar el cargo, debido a la falta de consenso para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).Los inversores seguirán de cerca el proceso de elección del nuevo líder y sobre todo sus planes para la retirada del bloque, aprobada por los británicos en un referéndum en 2016.May anunció que el 7 de junio dimitirá como líder del Partido Conservador, lo que suscitará unas elecciones internas para elegir a su sucesor o sucesora, periodo durante el cual ella seguirá siendo primera ministra en funciones.En su declaración, la premier, que rompió a llorar al concluir su discurso al país, dijo que siempre lamentará "profundamente" no haber podido ejecutar la salida del país de la UE."Desde la primera vez que atravesé la puerta que está detrás de mí como primera ministra, me he esforzado por hacer del Reino Unido un país que funcione no solo para unos pocos privilegiados, sino para todos. Y para honrar el resultado del referéndum de la Unión Europea. En 2016, le dimos al pueblo británico la opción de elegir. Contra todas las predicciones, el pueblo británico votó a favor de abandonar la Unión Europea", puntualizó."Estoy tan segura hoy como hace tres años que en una democracia, si se le da a la gente una opción de elegir, se tiene el deber de implementar lo que decide. He hecho todo lo posible para lograrlo. Negocié los términos de nuestra salida y una nueva relación con nuestros vecinos más cercanos que protegen los empleos, nuestra seguridad y nuestra unión. He hecho todo lo posible para convencer a los parlamentarios de que respalden ese acuerdo. Lamentablemente, no he podido hacerlo", siguió.Y agregó: "Lo intenté tres veces. Creo que fue correcto perseverar incluso cuando las probabilidades en contra del éxito parecían altas. Pero ahora tengo claro que lo mejor para el país es que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo".