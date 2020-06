La cabellera de Trudeau: asunto de interés nacional y fuente de cientos de memes

Escuchar Nota

Trudeau's hair has officially reached Caillou's Dad levels pic.twitter.com/MoRNmXBdOb —(@matttomic) June 11, 2020

Petition to not allow Canadian hair salons to open because Justin Trudeau has never looked better pic.twitter.com/Ow8TUDFZUm — d h (@hashtaghahn) June 12, 2020

Trudeau’s really getting to the full lego man hair level now. pic.twitter.com/TK9T6Xadbw — Chris O'Leary (@olearychris) June 9, 2020

I wonder if Justin Trudeau is booked in at a Hair Salon on Friday. pic.twitter.com/bQPVGXZhCM — Darryl (@DarrylKoolFM) June 9, 2020

Someone created a video to show how much Justin Trudeau’s hair has grown since the outbreak started stiao #Canada #cdnpoli #Trudeau pic.twitter.com/m1XJ5hTlu1 — Freshdaily (@freshdaily) June 12, 2020

I made a gif of Trudeau running his fingers through his hair in case you needed that today. pic.twitter.com/p0bLN0DhHn — Katy Jean (@katynotie) April 6, 2020

Cuando el primer ministro de Canadá,, comenzó su carrera política seguramente. Y es que no se lo ha cortado desde entonces, y. Pero ¿por qué?El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,En concordancia con laque rige para los residentes de la provincia de Ontario y la ciudad de Montreal (provincia de Quebec), Trudeau aparece en cada conferencia de prensa —instancia casi diaria desde el inicio de la pandemia— con el cabello cada vez más largo., casi a la par que la situación sanitaria producto del Covid-19.En el diario local, publican la carta de un lector que reza "la barba de Trudeau puede funcionar, pero su cabello de cuarentena —y el mío— se tienen que cortar" , en la cual un ciudadano de la ciudad de Coquitlam demanda que se reabran las peluquerías., titula elcanadiense el 11 de junio.Incluso elestadounidense le dedicó un artículo titulado Contando los días de cuarentena por el largo del cabello de Trudeau , donde se sugiere que buena parte de su decisión consiste en enviar una señal política de empatía hacia los ciudadanos.Aunque muchos esperaban que se cortara el cabello el viernes 12, día en que se habilitaron las peluquerías y barberías en la capital canadiense, Ottawa, Trudeau apareció en las siguientes conferencias de prensa luciendo la cabellera igual de larga.