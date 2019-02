La cabeza del ‘dragón’

El punto medular en esta transformación sarapera se llama Roberto Magdaleno Ramírez, hombre que salió del retiro para volver a inmiscuirse en el mundo del beisbol, con una losa muy pesada al construir un equipo que cuenta con pocas figuras de peso; confía en hacer los cambios pertinentes para que que la Nave Verde resurja de las cenizas.“Me genera una satisfacción mayor porque veo toda la capacidad de respuesta y el interés que se ha generado sobre lo que va a pasar con Saraperos, es una plaza muy importante, muy ávida de resultados, estoy emocionado y agradecido con todas las muestras de cariño que se han manifestado conmigo”, indicó.En el roster tentativo para el arranque de la pretemporada se manejan 33 peloteros, un equipo con salidas importantes como la de Héctor Daniel Rodríguez; Roberto Magdaleno hace un análisis exhaustivo sobre lo que contará para el próximo 5 de marzo, y lo que es necesario reforzar de cara al 4 de abril.“Vamos a tratar que, con la experiencia y la capacidad, con la búsqueda de un cambio de mentalidad, podamos hacer cosas grandes. El equipo no es muy sólido pero tampoco está para estar en los últimos lugares; vamos a tratar de buscar las piezas necesarias para fortalecer ciertos puntos, sobre todo en el pitcheo”, resaltó.Roberto Magdaleno deja en claro que no existe posibilidad de que lleguen los jugadores por asignar provenientes de los Acereros de Monclova tras la adquisición de los derechos de retorno de Joey Meneses y Noel Fernando Salas, por lo que tendrá que buscar otras alternativas para adquirir peloteros de peso.“La verdad no, yo investigué y son valores entendidos, no existe ese compromiso; hay muy buena relación y estamos en esa búsqueda de tener un acercamiento con ellos, sabemos que hay una gran rivalidad con Monclova pero al final es Coahuila, siempre nos trataremos de apoyar para estar en los primeros lugares”, concluyó.