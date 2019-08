La camarista, un fiel retrato de la lucha por ascender

La camarista, ganadora del Ariel como Mejor ópera prima y Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Morelia, retrata desde una perspectiva casi documental, el diario acontecer de Evelia, la joven empleada de un hotel en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, quien sueña ser la encargada del aseo del cuasi celestial piso 42, planta donde están ubicadas las habitaciones más suntuosas y a la vez sitio que representa un lugar de ensueño desde donde Evelia puede observar el mundo a través de un gran ventanal, olvidando aunque sea por unos instantes, el hastío de la rutina laboral.La historia de Evelia refleja una realidad que podría ser la de cualquier persona dispuesta al sacrificio, al autoconfinamiento e incluso a la autoexplotación en aras de subir de escalafón. Evelia trabaja horas extra, llama a casa para avisar que no llegará porque de noche ya no hay transporte y atiende al hijo de una huésped cuando la situación la obliga a dejar el propio al cuidado de una vecina, entre otras muchas obligaciones.La camarista de Lila Avilés cuenta a ritmo semi lento el relato de una mujer voluntariosa que en sus aspiraciones por alcanzar el tan anhelado sueño, llega a percibirse como una persona introvertida, solitaria y ajena a las conversaciones de los otros, no obstante, conforme se desarrolla la trama, Eve realiza un viaje introspectivo que libera su sexualidad reprimida y le otorga la confianza para ser ella misma, para ser más valentona parafraseando a la jocosa Mini Toy, compañera incondicional en el arte de lavar las sábanas con líquidos milagrosos, tender las camas con perfección milimétrica y mantener los cuartos en asépticas condiciones.La producción no sólo aborda la vida de Eve: frente a la cámara de Lila Avilés desfilan una serie de personajes que constituyen un microcosmos citadino: ricos y pobres, jóvenes y ancianos, mexicanos y extranjeros, disímbolos en sus quehaceres pero unidos por la sensación de soledad. En las entrañas de ese rascacielos conviven las aspiraciones de Eve, el deseo amoroso de un limpia vidrios, las conversaciones interculturales de una argentina, la indiferencia de un huésped obsesionado con estar fastidiando, los divertimentos simplones para romper la monotonía y las ganas de salir adelante en un oficio sin futuro.Es una cinta que está filmada como un acto de voyerismo, da la impresión de que las situaciones se observan desde un ángulo compartido con los personajes. La naturalidad del elenco, ausente de pretensiones histriónicas sin sentido y la fluidez de los diálogos, logran que una anécdota en riesgo de tornarse de lo más aburrida sobresalga por la verosimilitud y la empatía que despiertan los personajes.La camarista de Lila Avilés es una película sutil cargada de buenas intenciones pero no saturada de falsas esperanzas; una visión realista de un mundo donde el esfuerzo no siempre se ve recompensado, pese a la necesidad apremiante de que las cosas se acomoden a nuestro favor.