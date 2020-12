La canción navideña de Lucero Mijares y Manuel Mijares que te llegará al alma

Escuchar Nota

"La cara de ella la perfecta mezcla entre lucero y Mijares ni decir que no es hija de ninguno de los dos", "Ese ángel y voz tan única que tiene Lucerito, llegará muy lejos como cantante", "Que bonito sería que cantarán los tres juntos, ambos padres con la beba!!", "Wow me movieron todos mis sentimientos, muchas felicidades fam. Mijares", le escribieron a Lucero Mijares.

Con información de Debate



de 15 años de edad vuelve a explotar el tremendo talento que se carga, pues volvió hacer una colaboración con su padre el cantantede 62, quien ya se dio cuenta que la joven tiene todo para triunfar en los escenarios, pues lo hizo con la canción Mi Universo, la cual se estrenó el 5 de noviembre.Pero fue hace unas horas que Warner Music sacó el video oficial de Manuel Mijares y Lucero Mijares, donde aparecen como en un especial de Navidad, ya que padre e hija aparecen frente a un árbol de Navidad, además toda la decoración es de acuerdo al mes de diciembre, pues se prepararon demasiado para regalarles este tema a sus millones de fans, quienes desean ver a la quinceañera como solista muy pronto.El tema cuenta con más de 10 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo desde el tremendo parecido de Lucero Mijares con su madre Lucero, hasta lo grande que está la joven quien cada vez se ve más desenvuelta en el mundo de la farándula, pues en cualquier momento podría sorprendernos con un tema inédito, pues no por nada es hija de dos grandes artistas.En el vídeo se puede ver Lucero Mijares con un chal muy moderno indicado para esta temporada de frio, además su enorme cabellera aparece recogida, mientras que su padre aparece de manera muy elegante sentado en un sillón de terciopelo en color rojo con el cual le da un toque de elegancia al video, pues los videos del cantante Si Me Tenías, siempre se han caracterizado por ese toque.Otra de las cosas que nos llena de emoción es ver la complicidad que hay entre Mijares y su hija, ya que siempre se les ve sonrientes, además la química que proyectan en sus videos nos dejan con la boca abierta, pues muchos pensarían que en realidad Lucero y la joven se llevarían igual, pero al parecer Lucero Mijares expresa sus sentimientos al cien cuando está con su padre.Lucero Mijares a pesar de que no se considera una figura pública, cuenta con varias fan page, donde sus fans le dejan todo tipos de comentarios, entre ellos que se ve muy linda, además de que canta como un verdadero ángel, por lo que muchos esperan que Lucero Mijares abra pronto una cuenta de Instagram, para ver más fotos de ella y como es su vida.A pesar de que los padres de Lucero Mijares no están juntos, ellos se llevan de maravilla y llevan una relación muy cordial, pues Mijares ha comentado en algunas entrevistas que la familia entera se lleva bien, incluso han salido juntos al cine dejando en claro que Lucero y Mijares terminaron su matrimonio de una manera muy amistosa.Otra de las cosas que nos fascina de la bellaes la inocencia que proyecta, pues siempre se le ve muy feliz y con un aura que sus fans ven en ella cuando publican algo en su fan page dedicada a ella, por si fuera poco la menor está imponiendo moda con los outfit que se carga.Cabe mencionar que Lucero Mijares nos sorprende cuando la vemos cantar diversos géneros musicales, pues canta desde inglés baladas norteñas, como la vez que cantó un tema de la Banda MS (Lucero Mijares saca su lado ranchero y canta un tema de la Banda MS).