La cantante española Aitana anuncia que ha dado positivo en coronavirus

Escuchar Nota

"Estoy bien, ya me quedan súper pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho", ha señalado la joven artista catalana en un mensaje por vídeo que ha publicado Los40 en su Twitter y en su web.

"Finalmente no voy a poder estar en LOS40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid", ha señalado la cantante, que ha asegurado que estaba "súper ilusionada" con esta actuación en unos premios para los que estaba nominada en tres categorías -mejor artista, canción y videoclip-.



"Pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan", ha agregado Aitana, que sin embargo sí estará presente mediante una canción "muy especial" que pudo grabar días antes de dar positivo.

@Aitanax no podrá estar en #LOS40MusicAwards de este sábado 5 por #COVID, pero os manda a todxs este mensaje de tranquilidad y responsabilidad La artista podrá participar en la gala con un vídeo que grabado días antes. Mucho ánimo desde @LOS40 https://t.co/8Ois5OqJlf — LOS40 (@Los40) December 3, 2020

Aitana Ocañay que lleva "once o doce días confinada" en su casa, pero que se encuentra bien.Aitanapara anunciar que finalmente no podrá acudir a esa cita.La casualidad, "11 Razones", prevista para el 11 de diciembre.El álbum, que incluirá once cortes y colaboraciones junto a artistas como Sebastián Yatra ("Corazón sin vida"), Natalia Lacunza ("Cuando te fuiste"), Beret ("Estupidez") o Álvaro Díaz y Pole ("- (menos)"), es uno de los grandes lanzamientos comerciales del año.