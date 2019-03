Se requieren contratos multianuales en compra de carbón

La Región Carbonífera requiere más que un “mejoralito”, aseguró el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, al indicar que la Comisión Federal de Electricidad debe entregar contratos multianuales para los siguientes seis años para la compra del carbón.Señaló que la compra de 330 mil toneladas de carbón, anunciada por la CFE, son bienvenidas, sin embargo, se requiere certeza de más licitaciones para recuperar los miles de empleos perdidos y los 600 millones de pesos que no llegaron a los empresarios estos últimos meses.“Lamentablemente la mayoría de los empresarios carboneros perdieron mucho dinero los últimos meses, gastaron sus ahorros o pidieron préstamos que habrán de cubrir, y con esta nueva compra se logrará un breve respiro, sin embargo, demandan seriedad, compromiso, que cese el coyotaje y el influyentismo”.El Presidente de la Junta de Gobierno, aseguró que estarán muy al pendiente de cómo se repartirán estas toneladas y seguirá exigiendo que se tenga una certeza para la región.“Pero el Gobierno Federal nos sigue dando atole con el dedo, nada más no entiende la verdadera problemática, el problema son los miles de empleos perdidos y los que están a nada de perderse. Si esa es la gestión, lamento decir que no sirve para nada.“Esas 330 mil toneladas de carbón ya las tienen en los patios de sus inventarios para surtirse de inmediato, por tanto, no necesitan contratar más personal”.Lamentó que el Gobierno Federal quiera volver a engañar a la carbonífera y a los coahuilenses, pues el sector carbonero necesita tranquilidad y esa sólo podrá otorgarse con un contrato multianual, que garantice la compra por parte de CFE por los siguientes 6 años.Añadió que los funcionarios federales deben realizar una gira de trabajo para que constaten la problemática real.Además, dijo, solicitaremos que la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos del Congreso del Estado, sea observadora en este proceso. “Necesitamos blindar a los empresarios y trabajadores”, manifestó.“Coahuila necesita más que un mejoralito o una aspirina, necesita una cura para tener una tranquilidad y tener mayor inversión, con mayor inversión se tendrán nuevos empleos, estos últimos meses se perdieron miles de ellos, y las ganancias actuales no servirán de mucho, pues es dinero que lamentablemente se debe. Ya basta de que Coahuila reciba migajas, con Coahuila no se juega”, enfatizó.