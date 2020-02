‘La carne es débil’: maestro de UAEMéx sobre denuncias en su contra por acoso

Escuchar Nota

“Estaba en clase en Tenancingo (y) me llamó mi sobrina para decirme: 'Oye tío, fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas'.



Si ven por ahí al profe Miguel Ángel Pérez Villalba partanle la madre pic.twitter.com/KvivKOvuBf — Darinka (@d_a_r_i_n_k_k) February 25, 2020

y se le escucha decir que “no le preocupan” las denuncias por acoso sexual que pusieron alumnas en su contra, pues “siempre lo han señalado” y además “la carne es débil”.El video circula en las cuentas de redes sociales de alumnas de esta institución y autoridades universitarias confirmaron que, por esta grabación, el docente tiene un procedimiento de responsabilidad. En el material audiovisual difundido, el maestro dice a sus alumnos:“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre”.Continúa diciendo:Esta mañana, en conferencia de prensa, la alumna de la Preparatoria 1, Sofía Mariana, narró que, en su caso, este maestro le dijo:Pese a que acudió ante autoridades de la UAEMéx y a la Fiscalía de Justicia, desestimaron su queja: en el primer caso “la archivaron” y en el segundo “me dijeron que el acoso no es un delito”.Las alumnas pidieron difundir la respuesta del maestro ante la serie de señalamientos en su contra por acoso sexual y que se hicieron públicas desde ayer por la noche, cuando se creó el movimiento Yo Sí Te Creo al interior de la institución.de la universidad, informaron que recibieron cientos de denuncias contra docentes, administrativos y otros alumnos de la UAEMéx por abuso, acoso sexual y comentarios lascivos contra las alumnas, algunas que datan del 2009.De ellas, 24 son contra hombres y una en contra una docente mujer, pero destacan las que están en contra de de Miguel Ángel “N”, el que se observa en el video.Hasta la noche de este martes, lainformó que había recibido dos denuncias referentes a hechos posiblemente constitutivos de delitos en agravio de alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).a través de redes sociales. Una de las denuncias corresponde a una alumna de la propia UAEMex, y otra más la inició el apoderado legal de la Máxima casa de estudios mexiquense., y se llevarán a cabo diversas diligencias para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal en contra de alguna persona.