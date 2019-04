La carta de Lula: ‘Soy preso político exiliado en mi país’

"Lula guerrero del pueblo brasileño", gritan los apoyadores de @LulapeloBrasil frente a la Policía Federal en Curitiba. Desde hoy harán vigília permanente para exigir que Lula siga libre. También denuncian que la prisión del expresidente es un ataque a la democracia. #LulaLivre pic.twitter.com/HAEWzqUt7f — André Vieira (@AndreteleSUR) 7 de abril de 2018

Con un año de cárcel a cuestas, y en medio de un apoyo popular a nivel mundial, el expresidente Lula da Silva envió una carta a "sus incansables compañeras y compañeros de lucha", que lo acompañan en este triste primer aniversario de prisión política.En la misiva, Lula no solo denuncia que sus demandantes "jamás presentaron una sola prueba contra mí", sino que además se encuentra en calidad de preso político, exiliado dentro de su propio país, y que está "separado del pueblo brasileño, de mis familiares y de los amigos más queridos" con prohibición de "dar entrevistas, hablar y ser oído".Asimismo, afirma que su candidatura presidencial para participar en los comicios de 2018 fue impedida debido a su popularidad. Lula era el candidato favorito en todas las encuestas ante el posible escenario electoral, superando a sus oponentes por amplio margen."Pensaban que la imposición de ese largo silencio callaría para siempre mi voz. Pero no la callaron ni la callarán, porque somos millones de voces", afirmó el líder popular, agregando "Estamos vivos y fuertes. Juntos, vamos a revertir cada retroceso, cada paso atrás en la dura caminata hacia el Brasil que soñamos y que probamos ser posible construir. Venceremos".Lula se refirió también a la única salida que ha tenido en estos 12 meses de reclusión, cuando a principios de marzo se le permitió asistir al funeral de su pequeño nieto de 7 años, Arthur. "Brasil entero fue sorprendido por el inmenso e innecesario aparato represivo montado contra mí. Helicópteros, militares portando armamento pesado, todo para impedirme que incluso me acercara a aquellas personas solidarias con el dolor de un abuelo".En el texto, Lula también dedicó sentidas palabras a las personas que participan día a día de la Vigilia Lula Libre que lo acompaña desde las afueras del recinto en el que se encuentra.La carta, publicada en redes sociales emerge en medio de una jornada de movilización nacional e internacional, que se ha desarrollado desde el viernes -y que se extenderá hasta el miércoles 10- en distintas ciudades de Brasil y del mundo, con epicentro en el frontis de la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra detenido el líder popular.