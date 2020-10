La Casa Blanca dice que EU no podrá ‘controlar la pandemia’ tras subir los casos

Escuchar Nota

"No vamos a controlar la pandemia, vamos a controlar el hecho de que consigamos vacunas, terapias y otras formas de mitigarla", dijo Mark Meadows, el jefe de gabinete del presidente estadounidense Donald Trump, durante una entrevista con la cadena CNN.

La Casa Blanca admitió este domingo que, en un cambio respecto a su tradicional postura de minimizar la gravedad de la crisis, que llega justo cuando hay un nuevo récord de contagios en el país.Preguntado por qué afirma que no se puede controlar la pandemia, Meadows respondió: "", y añadió que la Casa Blanca está intentando contenerlo.Sus comentarios llegan un día después de quea lo peor de la pandemia y que los datos sobre la incidencia en su país son "increíbles", al opinar que un repunte en los casos no es algo por lo que alarmarse., con más de 85 mil en apenas 24 horas, y el sábado rozó esa marca con 83 mil 178, según datos de la Universidad Johns Hopkins.Casi 8,6 millones de estadounidenses se han contagiado de la enfermedad desde que comenzó la pandemia, y se espera que este domingo se supere la barrera de 225 mil muertos por esa causa, más que en ningún otro país.El nuevoincluidos algunos territorios que serán clave en las elecciones del 3 de noviembre, como Wisconsin u Ohio.Trump atribuyó este sábado ese auge al número de pruebas que se hacen en su país, y consideró "estúpido" que se sigan haciendo tantos tests de covid-19, porque eso "da algo de qué hablar a los medios de comunicación" antes de las elecciones.Los expertos: esa lógica no tiene en cuenta el hecho de que el porcentaje de pruebas que dan positivo ha subido más de un punto porcentual desde comienzos de octubre, hasta el 5,8 % actual., donde el vicepresidente de EU, Mike Pence, se niega a hacer cuarentena y planea seguir con sus actos de campaña después de revelarse que al menos cinco personas de su entorno han dado positivo en los últimos días.