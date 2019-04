La Casa de Papel revela fecha de estreno

El gigante del streaming Netflix anunció este lunes el estreno para el 19 de julio de la tercera parte de la serie española "La casa de papel", que llegó a ser la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma estadounidense."Se acabaron las vacaciones. +La casa de papel+ vuelve el 19 de julio", anunció en un comunicado la compañía, que también publicó el primer tráiler de la tercera parte de la serie creada por Álex Pina.En el avance, de apenas 30 segundos de duración, se ve a varios de los protagonistas de las primeras temporadas disfrutando de su nueva vida tras el gran atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre junto al mensaje de "sus vacaciones se acaban en julio".Tokio y Rio se bañan en una isla desierta, Nairobi aparece bailando desenfrenadamente, Denver conduciendo una bicicleta por una ciudad asiática y el Profesor disfrutando su romance con la inspectora Raquel Murillo.Pero justo al final del vídeo, estas vidas idílicas parecen truncarse al aparecer decenas de policías armados, supuestamente dispuestos a detenerlos.La serie fue difundida inicialmente en la cadena española Antena 3, y no fue hasta finales de 2017 cuando el gigante estadounidense adquirió sus derechos y la publicó en su plataforma, llegando a ser la serie de habla no inglesa más popular en la plataforma.El éxito de la producción, que ganó el premio Emmy Internacional a mejor drama en 2018, llevó a Netflix a abrir el año anterior su primer estudio de producción europeo en Madrid.