La Casa Lobo: una inquietante animación pesadillesca

Con un una voz de fondo que se vuelve siniestra en cada aparición, una mujer huye de su aldea para refugiarse en una pequeña casa en medio del bosque. El nombre de “Maríaaaaaaaa” pronto queda registrado en nuestra memoria para convocar a una serie de hechos abandonados a causa del miedo y la vergüenza.La Casa Lobo nos cuenta una de esas historias que no deberían olvidarse, que sangran y duelen sin remedio. Dirigida por Cristóbal León y Joaquín Cociña, ambos de origen chileno, y con un brillante guion de Alejandra Moffat, la cinta se basa en los terribles sucesos acontecidos en la Colonia Dignidad, fundada en Chile en 1961 por un ex militar nazi.La Casa Lobo es una cinta de terror que bajo el disfraz de cuento de hadas nos permite entender una realidad pocas veces analizada en este lado del mundo: el nazismo en Latinoamérica.La animación fue un ejercicio colaborativo que recurrió a artistas de varias partes del mundo. El trabajo final es el resultado de muchas manos que, siguiendo la línea de León y Cociña, lograron plasmar un poco de su creatividad en la película.Los personajes están hechos en su mayoría por trazos de pintura en las paredes y objetos, además de cinta masking tape y varios utensilios que complementan cada detalle que integra el universo de esta asombrosa animación stop motion.La Casa Lobo es un ejercicio cinematográfico sublime que nos recuerda a las voces de los monólogos en off de cintas como Container (2006) de Lukas Moodysson. Y con un ritmo que enfrasca al espectador desde el inicio y hasta el último cuadro.La película llega a México distribuida por INTERIOR XIII y estrena el 26 de julio.