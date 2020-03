La CDMX alista prueba de Covid-19 ¡a domicilio!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante casos sospechosos de coronavirus Covid-19, la Ciudad de México prevé una modalidad a domicilio para realizar las pruebas de diagnóstico y así evitar que las personas enfermas tengan que salir de su hogar, adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



La mandataria capitalina aclaró que la prueba no es extensiva para toda la población, sino que primero se hace un cuestionario o tamizaje en el que se detecta si la persona enferma es un caso sospechoso de coronavirus.



“La prueba no se hace para todos. Se hace primero un tamizaje, es un primer cuestionario para saber con quién tuvo contacto la persona y a partir de ahí hacer la prueba. Estamos pensando en pruebas domiciliarias. Nos estamos preparando para que la prueba sea a domicilio, y no tengan que salir a un centro de salud”, mencionó entrevistada luego de la jornada de Tequio en Cuajimalpa.



Para realizar las pruebas, en este caso, personal de salud tendrá que acudir al domicilio a tomar muestras biológicas a la persona enferma.



Sheinbaum aclaró que las pruebas se hacen con el apoyo del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.





Con información de El Diario de México