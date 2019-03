La CFE ya no usará carbón, advierte Sener

La Secretaría de Energía propinó un severo golpe a los productores de la Región Carbonífera al descartar que siga utilizando carbón para la generación de energía eléctrica.Mariana Trejo Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, informó por escrito al Congreso local que “para el Gobierno de la Cuarta Transformación, las cuestiones sociales son de la más alta prioridad, en ese sentido, en opinión de las áreas técnicas especializadas y expertas en el tema que nos ocupa, señalan que la utilización de carbón para la generación de electricidad presenta problemas sociales considerables, en términos de exposición laboral y ambiental”.Ante esto, el Clúster Coahuila de Energía hizo un llamado a la Secretaría de Energía para que se tomen las definiciones claras y necesarias en materia de generación de energía eléctrica, a través de políticas públicas que den certeza a las empresas del sector, y a sus miles de trabajadores.Rogelio Montemayor Seguy, en una carta dirigida a Mariana Trejo Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, pide definiciones y, sobre todo, claridad:“Nos parece que, en materia energética, en particular en la generación de energía eléctrica, se requieren definiciones claras de política pública que den certeza a las empresas del sector y a los miles de trabajadores que de ellas dependen. Sería impensable reducir a cero el valor de estas reservas”.La Secretaría de Energía (Sener) prácticamente desecha seguir utilizando carbón para la generación de energía eléctrica, aduciendo “problemas sociales considerables en términos de exposición laboral y ambiental, así como probables problemas de contaminación fronteriza”.Así lo señaló Mariana Trejo Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Sener, al responder al punto de acuerdo del Congreso del Estado en el cual se solicitaba a la dependencia agilizar las compras a los productores de la Carbonífera.“Al respecto, me permito informarles que para el Gobierno de la Cuarta Transformación, las cuestiones sociales son de la más alta prioridad; en ese sentido, en opinión de las áreas técnicas especializadas y expertas en el tema que nos ocupa, la utilización de carbón para la generación de electricidad presenta problemas sociales considerables en términos de exposición laboral y ambiental”, refirió.Argumentó también “probables problemas de contaminación transfronteriza, dada la cercanía de Estados Unidos de América, aunado a que los costos de infraestructura y generación de electricidad ya no son competitivos”.Destacó que para la Secretaría no ha pasado inadvertido el problema de morbilidad asociada a los combustibles usados en la generación de electricidad, los cuales provocan males cardiacos y respiratorios crónicos, así como enfermedades renales.Trejo Flores dijo que en la industria minera está documentada la emisión de cenizas y radionúclidos perjudiciales para la salud, e incluso lluvia ácida que puede llegar a convertirse en un problema de contaminación transfronteriza, es decir, que podría afectar a Estados Unidos.Aseguró que, basada en lo anterior, “la Secretaría de Energía, dentro de lo que marca la Estrategia de Transición para Promover el Uso de la Tecnología y Combustibles más Limpios, debe garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente accesible y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional y dotar a la población de insumos energéticos a precios competitivos”.Al respecto, el clúster Energía Coahuila hizo un llamado a la Secretaría de Energía para que se tomen definiciones claras y necesarias en materia de generación de energía eléctrica, a través de políticas públicas que den certeza a las empresas del sector y a sus miles de trabajadores.En una misiva a Mariana Trejo Flores, directora general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Energía, el presidente del Clúster, Rogelio Montemayor Seguy, pidió definiciones y claridad.“Nos parece que, en materia energética, en particular en la generación de energía eléctrica, se requieren definiciones claras de política pública que den certeza a las empresas y a los miles de trabajadores que de ellas dependen. Consideramos que las enormes reservas de carbón que posee el norte de Coahuila deben ser aprovechadas en beneficio de la independencia energética de México. Sería impensable reducir a cero el valor de estas reservas”, dijo.Respecto de la petición del Congreso del Estado de reanudar las compras de carbón para la generación de energía eléctrica en las plantas ubicadas en Nava, Coahuila, dijo que durante más de 100 años la Región Carbonífera ha contribuido al desarrollo nacional, en su momento suministrando el combustible necesario para el transporte ferroviario de personas y mercancías, y posteriormente para la producción de acero, así como para la generación de energía eléctrica.“Las reservas recuperables de la región se estiman en más de mil 200 millones de toneladas, suficientes para que, por más de 90 años, puedan ser utilizadas en la generación de energía y la producción de acero. Debido a la falta de certidumbre en las compras de carbón, así como en sus precios y duración de sus contratos, los productores de la región se han visto en serias dificultades para continuar la operación de sus empresas, lo que se ha traducido en una severa contracción de la economía regional, afectando a más de 10 mil trabajadores y sus familias”, expresó.En el aspecto ambiental, Montemayor indicó: “Menciona usted que las dos plantas carboeléctricas del norte de Coahuila producen emisiones que afectan al sur de Texas. Al respecto, es importante mencionar que están en operación 359 centrales carboeléctricas en , y 267 están en construcción en diversos países”.