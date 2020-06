La Chilindrina pone condiciones para actuar en serie de Chespirito

Escuchar Nota

Ciudad de México.- María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, sí estaría interesada en participar en la serie de televisión que se prepara sobre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y tiene muchas cosas qué contar, solo que lo haría si hicieran caso de algunas condiciones que pone para trabajar.



La Chilindrina es pieza fundamental en la vida de Chespirito, ya que figuró prácticamente en todo el programa del mismo nombre creado por el fallecido Gómez Bolaños, lo mismo que en El Chavo del 8.



La vecindad de El Chavo del 8 no se puede explicar sin la presencia de personajes como doña Florinda, don Ramón, El Chavo y La Chilindrina, y esta última, encarnada por la señora de las Nieves, está dispuesta a formar parte del nuevo proyecto de Televisa.



En los últimos meses se ha comentado en distintos portales de noticias que Televisa podría llevar a la pantalla chica la vida de Roberto Gómez Bolaños, y La Chilindrina quiere figurar en ella, solo si se cumplen al pie de la letra algunas de sus condiciones.



Pero también señala que no permitiría que su nombre apareciera si la bioserie contempla abordar conflictos en las producciones de Roberto Gómez Bolaños.



Y como ejemplo, doña María Antonieta cita que una vez una interna en el elenco quiso darle vida a La Chilindrina fuera de El Chavo del 8, algo con lo que Gómez Bolaños nunca estuvo de acuerdo.



María Antonieta vivió muchas cosas lindas durante años en las grabaciones de Chespirito y El Chavo del 8, dice, pero también cosa no tan agradables que prefiere no recordar, pero relataría si es necesario para tomarlas en cuenta y escenificarlas en la bioserie.