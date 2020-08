La ciencia confirma que tener hijos realmente no te hace feliz

Escuchar Nota

Un estudio publicado la semana pasada en el diario Demography señala queEl estudio, realizado por la demógrafa canadiense Rachel Margolis y otros expertos, llamado, se realizó en Alemania. El país europeo tiene, actualmente y superando a Japón, la tasa de nacimiento más baja en el mundo.El objetivo del estudio era analizar la diferencia entre el número de hijos que quiere la gente y el número de hijos que tienen al final. Según el estudio, los alemanes afirman que quieren dos hijos en promedio y al final solo tienen uno y medio. Estos datos apuntan a queEl estudio señala que el motivo estambién conocido comoLa disminución en la felicidad de los nuevos padres es a nivel general, no solo se tienen en cuenta la falta de sueño y la obligación de cambiar pañales. Lo más llamativo del estudio es queEl periódicoseñala que este estudio no es el único donde se le ha pedido a la gente que evalúe su grado de felicidad durante un momento importante en su vida en una escala del 1 al 10. La gente reportó de una caída promedio de 0.6 puntos durante un divorcio y un punto por estar desempleado o quedar viudo. Lo que más afectó la felicidad, con una caída promedio de 1.6, fue el nacimiento de un hijo.Los autores del estudio señalan que, no analizó los casos de padres de hijos adultos.Los científicos añadieron que se necesitaría más investigación para