La ciudad está sola por el Covid-19: portero saltillense en España

Saltillo, Coah.- La aventura del cancerbero saltillense Héctor Preciado por el Viejo Continente recién iba a comenzar tras su fichaje con el Salamanca de la Segunda B de España, sin embargo, el Covid-19 vino a cambiarlo todo de manera drástica, ahora se encuentra en cuarentena dentro de su hogar, a la espera de que las condiciones mejoren y pueda debutar en Europa.



En una Salamanca solitaria, todos resguardados en casa y con la policía en constante patrullaje para evitar que la gente salga de sus hogares, es como vive Héctor Preciado los primeros días de la contingencia, y narró su sentir en exclusiva para Zócalo Saltillo.



“Es una situación que la gente entendió bastante bien, la ciudad literalmente está sola, está vacía, de hecho los policías si te ven en la calle te piden que te metas a tu hogar, recién llegamos y nos tocó esta situación, son cosas que uno no tiene contempladas, pero primero es la salud, ya que sin ella no podemos hacer nada”, indicó.









Tiene esperanzas



Pese a que el futbol está detenido en España y el mundo, los jugadores continúan con su preparación física con la esperanza de que la pelota ruede de nueva cuenta. El cancerbero saltillense vive solo, pero se encuentra en constante comunicación con sus compañeros y cuerpo técnico, lo que hace de su confinamiento un poco más sencillo de superar.



“Realmente yo vivo solo, pero me mantengo en comunicación con mis compañeros, con el cuerpo técnico y demás, tenemos que seguir en actividad física y estar listos para la reanudación del torneo que es lo que todos esperamos”.





Manda mensaje



Al igual que Héctor Herrera, mediocampista del Atlético de Madrid, Héctor Preciado hace un llamado a la sociedad mexicana a que tome sus precauciones, ya que la pandemia por el coronavirus que ha frenado al mundo ha afectado la vida de muchos, y en México se está a tiempo para evitar complicaciones de mayor gravedad.



“Me gustaría enviar un mensaje no solo a Saltillo, sino a los mexicanos que esto no es un juego, no es una broma, que es una situación no alarmante, pero que si con las medidas indicadas se puede prevenir cualquier situación más allá, sin salud no hay nada y hay que estar atentos a las indicaciones de los expertos, tenemos que ser prevenidos”, concluyó.