‘¿La ciudadanía no entiende? La gente se está muriendo’: médico que atiende Covid

“En el área donde me encuentro, se le realiza la revisión al paciente con o para ver si se hospitaliza o se le envía a consulta o a su casa de acuerdo a la condición de salud del paciente positivo. En promedio en la noche llegan diez, de estos cuatro se ingresan pero se han registrado días en los que todos se ingresaban”, afirmó.

“Ya me acostumbre a traer el cubrebocas incluso para dormir. Es parte de mi andar, te vas acostumbrando. Me da miedo incluso acercarme a mi esposo, abrazar a mi hija”

"¿Cómo se le dice a la familia de una persona de 70 años con dificultad para respirar que no se le puede recibir por que no hay camas?, en contraste te enoja cuando en las preguntas de rutina a los familiares de pacientes hay quienes responden que el cuidador de la persona de la tercera edad regresó de Mazatlán hace cinco días y comenzó a sentirse mal y posteriormente el adulto mayor con quien vivía también resultó positivo a o-19"



"¿Qué la ciudadanía no entiende?...la gente se está muriendo", comparte con la voz entrecortada.

La doctora, médico desde hace 25 años, een el turno nocturno, publica Milenio Atiende en promedio diez pacientes por o-19 por turno ylos que llegaban por la mala condición de salud.Comparte que, otros que luego de reunirse, el adulto mayor de la familia comenzó a faltarle el aire. Han sido varios los momentos de impotencia que ha vivido durante esta pandemia, pero cuando llegan personas con evidente falta de aire, ahogándose, y tener que decirles que no se les puede recibir por falta de camas, ha sido lo más difícil para ellos como personal de salud.Asegura queo, para intensificar los protocolos sanitarios y obviamente para no reunirse.Ella forma parte de la Asociación Civil llamada “Mamás Doctoras” y labora en la clínica que concentra la mayor cantidad de pacientes en Gómez Palacio.Cuenta que, prácticamente solo cuando come, lo hace para proteger a los integrantes de la familia, también disminuyó el contacto físico.Menciona quey "cuando eso pasa te llenas de impotencia, frustración, miedo, incluso por que si bien un médico está familiarizado con la muerte, no en estos términos", no porque el familiar se fue de vacaciones a Mazatlán en plena pandemia y regresó infectado ni tampoco por que realizaron una reunión sin los protocolos necesarios.En la formación universitaria fomentan la, pero también que no se debe llorar frente a un paciente cuando se está muriendo, pero el médico es humano, siente y se aguanta el dolor, ahora se vive una pandemia catastrófica que nunca pensaron pasaría en estos tiempos, "Soy fuerte, pero ante tanto dolor es imposible no quebrarse"