‘La CNTE está perdiendo legitimidad’: María de los Ángeles Huerta

El control de plazas a través del sindicato no será un tema a discusión en el dictamen de la reforma educativa, aseguró la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta.En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen radio, la legisladora reconoció que la inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es que en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria del 123 en su apartado b, se establece que los sindicatos tienen la posibilidad de tener el 50 por ciento de la asignación de plaza."Es un tema complejo, histórico, pero que definitivamente estamos convencidos que no va a pasar ahora y no es algo que estamos pensando que se incluya”.Dejó en claro que el compromiso del presidente de la república y de la bancada de Morena es la protección de los derechos laborales de los maestros y de no establecer vínculos con la evaluación, por lo que no será una evaluación punitiva.Agregó que en el proyecto de dictamen se incorpora el consenso logrado entre varias instancias como investigadores, profesores y público en general, por lo que no aceptarán ningún tipo de “presión o de chantaje” que esté más allá de lo educativo y lo laboral.La legisladora de Morena explicó que los maestros podrán competir por unas plazas y lo que tienen que hacer los maestros es atender el diálogo adentro de la Cámara, y no afuera.Agregó que sólo es cuestión de tiempo, pues la CNTE está perdiendo mucha legitimidad por parte de la sociedad y de los maestros, por lo que no será necesario de utilizar la fuerza pública.