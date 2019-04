La conferencia de prensa más incómoda de AMLO

La habitual parsimonia con la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dirige sus conferencias de prensa matutinas, se vio interrumpida este viernes.El periodista de Univision, Jorge Ramos, confrontó al mandatario con preguntas punzantes sobre los temas más álgidos de su administración: la espeluznante cifra de homicidios en los primeros tres meses de su gobierno, los ataques y calificativos del titular del Ejecutivo a la prensa y la relación con los Estados Unidos."Mueren miles de mexicanos a diario, vamos rumbo al año más sangriento en la historia, no está funcionando (su estrategia de seguridad)", expresó el comunicador."Estamos trabajando todos los días, cómo nunca, antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es el de la inseguridad y la violencia, yo desde que tomé posesión, todos los días de lunes a viernes tengo una reunión con el gabinete de seguridad, todos los días", respondió AMLO.De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en los primeros 90 días del mandato del tabasqueño se registraron 12.776 muertes por homicidio doloso, un hito ignominioso en México."Nos dejaron un país con mucha violencia y mucha corrupción, que ya no hay… estamos controlando la situación", se defendió AMLOLas punzantes preguntas de Ramos hicieron cambiar de perspectiva a López Obrador."No estoy diciendo que está resuelto el problema", expresó."Lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente, o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios… Ya lo hice cuando fui Jefe de Gobierno y bajó 30 % los homicidios, es lo que aspiro ahora, es el compromiso que tengo"."No se está revirtiendo", dijo Ramos.Se trató de la conferencia de prensa más incómoda que ha tenido López Obrador en su mandato. La tensión se elevó cuando Ramos habló de los ataques del presidente a la prensa, específicamente al diario Reforma, para el que colabora."Ni Reforma, ni otro periodista va a revelar nunca sus fuentes", expresó Ramos, recordando que a principios de semana AMLO pidió al periódico que hiciera público qué instancia le entregó la carta que envió al rey de España en la que le solicitaba se disculpara por los abusos durante la Conquista hace cinco siglos."Yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hace lo que se hacía anteriormente, cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal, que protegió a Salinas y a Zedillo e incluso, tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero", expresó AMLO."Es un periódico conservador, cuyo distintivo es la hipocresía".El periodista que conduce el noticiario Al Punto se dijo orgulloso de trabajar para el diario y negó que haya recibido prebendas de administraciones anteriores a cambio de seguir una línea editorial.Por último, Ramos -crítico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump – recordó que en una entrevista anterior AMLO tachó de "racista" a su ahora homólogo e incluso escribió un libro poco favorable para el republicano, pero como presidente ha cambiado radicalmente su postura."¿El silencio es la mejor forma de lidiar con un 'bully' como Trump?", preguntó Ramos."No debemos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos como política... No me voy a enganchar, no voy a caer en provocaciones, cuando tenemos en 24 millones de mexicanos, entre los que nacieron y emigraron", contestó AMLO."Tengo que reconocer que han sido respetuosos con nuestra soberanía", concluyó.López Obrador continuó su conferencia de prensa luego del tenso intercambio con Ramos, no sin antes zanjar la charla."Es un gusto tenerte aquí, Jorge".