La confesión de Messi a Neymar

Messi quiere que sea Neymar el que ocupe su lugar en el Barça

Antes del partido de Champions

cree (y quiere). Según una conversación desvelada por France Football , el delantero argentino habría tratado de convencer a Neymar para que volviera al Barça tras la fatídica remontada en Liverpool. “Solo juntos podemos ganar la Champions”, le dijo.La conversación para persuadir al brasileño, que este martes visita, tuvo su momento cúspide con la otra frase que ha sacado a la luz la revista que otorga anualmente el Balón de Oro: “Quiero que vuelvas, en dos años yo me voy y tú te quedarás solo. Tomarás mi relevo”.De ser cierta la información filtrada de esa conversación telefónica que se produjo en verano, indicaría que Messi ya estaría pensando en una retirada próxima o un cambio de aires antes de colgar las botas. Aunque también podría tratarse de una simple estrategia para convencer a su amigo ofreciéndole los galones que reclamaba antes de su marcha.A sus 32 años el argentino sigue a un nivel estelar, pero es consciente de que la edad pesa y será difícil seguir echándose a un equipo como el Barça a las espaldas mucho más tiempo. Neymar (27) sería el candidato idóneo de Messi para ocupar el lugar de número uno en el club,después haber pagado su cláusula de rescisión de 222 millones de euros en el 2017.Neymar y Messi coincidieron durante cuatro temporadas en el Barça. Su buen entendimiento sobre el campo se trasladó fuera de él, forjando una amistad que les hacia prácticamente inseparables junto a Luis Suárez. Sin embargo, el atacante brasileño quería liderar un nuevo proyecto y cayó en la tentación del PSG.El vestuario del Barça le advirtió: “te vas a una jaula de oro”, tal como confesó Gerard Piqué hace una semanas. El mismo Piqué dijo que parte de la plantilla estaba dispuesta a modificar el pago de sus contratos para facilitar su regreso.AlgunosAl poco de llegar a París, el propio Neymar reconoció haberse equivocado, explicó Messi. El argentino siempre se ha mostrado abierto a que su buen amigo volviera. Una vez no pudo concretarse el pasado verano a pesar de las largas negociaciones entre Barça y PSG, se preguntó si Bartomeu había hecho lo suficiente para traerlo de nuevo.“No quise pegarle un palo a la directiva cuando lo dije.. Quería a Neymar por un tema deportivo. Es uno de los mejores del mundo, un jugador desequilibrante, diferente... y obviamente tenerlo en el nuestro equipo hubiera significado tener más opciones de conseguir los objetivos”, añadió Messi en una entrevista a RAC1.El astro blaugrana entiende que haya un sector del barcelonismo que no lo quiera de vuelta. “El hecho de haberse ido de la manera que lo hizo, de habernos dejado en ese momento... hubo una parte de los socios que no quería que volviera y es entendible. Era complicado que pudiera volver”, dijo en esa misma charla.Quién sabe si el mal momento de juego de los de Ernesto Valverde pueda haber modificado la opinión pública del barcelonismo. La noche del lunes, algunos aficionados culés presentes en el hotel del PSG en Madrid le pidieron que regresara al Barça.La última oferta del club catalán que puso encima de la mesa en agosto fue de 150 millones de euros a pagar a plazos, más la inclusión de Ousmane Dembélé e Ivan Rakitic en la operación. Según France Football, uno de los de los compañeros que más animó a Neymar a seguir en el PSG fue Kylian Mbappé, el anhelo del Real Madrid. “No te interesa irte”, le dijo.