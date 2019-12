La conmovedora historia de una bebé que fue enterrada viva en India

Una bebé recién nacida y prematura, que fue encontrada enterrada viva en una vasija de barro en el norte de India, se ha recuperado, dice su médico.La niña, que fue llevada al hospital a mediados de octubre en estado crítico, sufría de septicemia, que es una respuesta extrema del cuerpo a una infección, y un recuento de plaquetas peligrosamente bajo.Sus padres no fueron localizados y ella será dada en adopción después de un período de espera obligatorio.Por ahora está bajo la custodia de las autoridades de bienestar infantil en el distrito de Bareilly, en el estado norteño de Uttar Pradesh.La bebé fue encontrada accidentalmente por un aldeano que estaba enterrando a su propia hija, que nació muerta. En el hinduismo generalmente se incinera a los muertos, pero los bebés y los niños pequeños suelen ser enterrados.El hombre dijo que había cavado unos 90 centímetros cuando su pala golpeó una vasija de barro que se rompió y escuchó a un bebé llorar.La pequeña fue llevada primero al hospital local pero, dos días después, fue trasladada al hospital pediátrico del Dr. Khanna, que tiene mejores instalaciones.Los médicos dijeron que era una bebé prematura, posiblemente nacida a las 30 semanas, y que pesaba apenas 1,1 kg cuando la trajeron. Estaba visiblemente arrugada, con hipotermia y tenía hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre)."El martes, cuando la entregamos a las autoridades del hospital del distrito, pesaba 2,57 kg. Está aceptando tomar biberón y ahora está totalmente sana", indicó el doctor Khanna este jueves.No se sabe cuánto tiempo estuvo la bebé enterrada bajo tierra y los médicos dicen que solo pueden hacer suposiciones sobre cómo sobrevivió.El doctor Khanna dijo que podría haber estado enterrada hasta por "tres o cuatro días, sobreviviendo con su grasa parda".Los bebés nacen con grasa en el abdomen, muslos y mejillas y pueden sobrevivir en una emergencia durante algún tiempo.Pero otros expertos consideran que solo pudo haber estado enterrada durante "dos o tres horas" y que podría haber sobrevivido durante "otra hora o dos" si no hubiera sido rescatada.Una bolsa de aire dentro de la maceta podría haberle proporcionado oxígeno o algo de aire podría haberse filtrado a través del suelo, mientras que el hecho de que la vasija no estuviera hecha de arcilla densa también podría haber ayudado, opinan.En octubre, se inició una causa penal contra "personas desconocidas" y comenzó una búsqueda de los padres de la recién nacida.La policía señaló que se cree que sus padres fueron cómplices en su entierro, porque incluso después de que el caso fue ampliamente publicitado, nadie se acercó a reclamarla.Las autoridades no revelaron información sobre posibles motivos, pero la relación de género en India es una de las peores del mundo.Las mujeres a menudo son discriminadas socialmente y las niñas son vistas como una carga financiera, especialmente entre las comunidades pobres.