La conmovedora historia detrás de la Barbie sin brazos

Escuchar Nota

Desdepara que más niños y niñas puedan sentirse representados.Hay algunas que tienen, el objetivo es mostrar 'una visión multidimensional de la belleza y la moda'. Como te contamos en esta nota.Recientemente se dio a conocer que en el marco del Día Internacional de la mujerde 16 años.debido a unay la muñeca es idéntica a ella.Boyacii compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores. Su fuerte es el estilo mariposa, libre y dorso., a pesar de que no tiene brazos. Entonces, me hace más feliz: las mujeres, que no son conscientes de su potencial debido a los prejuicios de Barbie, han logrado un gran éxito en varios campos para eliminar los "Muros imaginarios" de las niñas, y se han preparado para inspirar a las generaciones futuras y soñar con las niñas. fue participar en este proyecto significativo. Muchas gracias a todo el equipo de @barbie Me hiciste muy feliz", escribió la joven en un post en redes sociales.