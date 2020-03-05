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hace 1 hora
[Internacional]

La conmovedora historia detrás de la Barbie sin brazos

Por Grupo Zócalo

En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó una muñeca inspirada en la atleta Sumeyye Boyacii

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La conmovedora historia detrás de la Barbie sin brazos
Foto: Especial
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Ciudad de México.- Desde hace ya un tiempo Barbie ha extendido su línea de modelos para que más niños y niñas puedan sentirse representados.

Hay algunas que tienen vitiligo, otras sin cabello y algunas más están silla de ruedas, el objetivo es mostrar 'una visión multidimensional de la belleza y la moda'. Como te contamos en esta nota.

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Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki... . 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den Yılın İlham Veren kadını olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, ordan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına İlham veren Barbie’nin Dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği Rol Model Bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek...Geçen sene de Sevgili @gulsebir ‘in bebeği yapılmıştı... Daha güzel ne olabilir ki ?! Derken, beni daha çok mutlu eden : Barbie’nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almaktı. Tüm @barbie ekibine çok teşekkür ederimmBeni çok mutlu ettiniz..Ayrıcaaa!! Bebeğimin @Tokyo2020 Paralimpik Olimpiyatları hazırlık sürecinde bana motivasyon olacağını ve Olimpiyatlarda yarış sırasında bana şans getireceğini biliyorum Photo by @cengizdikbas Also!! I believe that my baby doll will motivate me during the process of preparation for Paralympic Games 2020 and I know it will bring me luck during the Paralympic Games at the race day!! #Barbie #Barbiegirl #GoldForSümeyye #BarbieRoleModels #barbieileherşeymümkün #RoadtoTokyo

Una publicación compartida por Sümeyye Boyacı (@sumeyyeboyacii) el



Recientemente se dio a conocer que en el marco del Día Internacional de la mujer se realizó una muñeca inspirada en la atleta paralímpica Sumeyye Boyacii de 16 años.

La atleta paralímpica Sumeyye Boyacii de 16 años.



La nadadora turca nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agenesia bilateral congénita y la muñeca es idéntica a ella.

Boyacii compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores. Su fuerte es el estilo mariposa, libre y dorso.

Es la primera y única muñeca Barbie en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos. Entonces, me hace más feliz: las mujeres, que no son conscientes de su potencial debido a los prejuicios de Barbie, han logrado un gran éxito en varios campos para eliminar los "Muros imaginarios" de las niñas, y se han preparado para inspirar a las generaciones futuras y soñar con las niñas. fue participar en este proyecto significativo. Muchas gracias a todo el equipo de @barbie Me hiciste muy feliz", escribió la joven en un post en redes sociales.


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