La crisis migratoria es un tema complejo: López Obrador

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dejó claro que existe buena coordinación para atender el fenómeno migratoria."Estamos actuando de manera conjunta, hay muy buena relación entre la secretaría de Gobernación con la secretería de Relaciones Exteriores. Se está apoyando con la secretaría de Seguridad Pública. Es un tema complejo porque se ha desatado una crisis en los países centroamericanos que tiene que ver con la falta de oportunidades. La violencia es lo primero que hay que erradicar", dijo.Así mismo dejó claro que tiene el compromiso de la Secretería de Comunicaciones y Transportes que se va a terminar la carretera de Sonora en Mayo."El tema es dar oportunidades de trabajo en México, otorgar visas de trabajo a los que quieran. También queremos protegerlos, no deben ser víctimas de abusos".Aseguró que México tendrá un trato amable con Estados Unidos para no perder la buena comunicación que existe."Lo cortés no quita lo valiente, nosotros queremos llevar todo tranquilamente. Lo mejor es la prudencia y actuar de manera responsable".Señaló que la secretaría de Gobernación informará a detalle el tema de los migrantes que se escaparon del centro."Los responsables informarán, yo no puedo decir nada, no nos adelantemos".