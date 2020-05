La Cuarta T es un ‘pozo sin fondo’: PRD

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PRD advierte que la iniciativa de Morena para eliminar 44 fideicomisos, significaría transferir recursos al “pozo sin fondo” de las ocurrencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



La diputada federal Verónica Juárez Piña aseguró que no han bastado los recursos presupuestales a la educación, a la salud, a la infraestructura del país, ni las reasignaciones sin ton ni son, ni el decreto de extinción de fideicomisos publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril.



Sin duda, la iniciativa reciente confirma la previsión de que los resultados de ese decreto de Andrés Manuel López Obrador fueron pírricos, por lo que ahora van por los recursos de otros fideicomisos.



“También demuestra esta iniciativa que es tan grande el boquete fiscal producido por la baja recaudación de impuestos y la decadencia de los ingresos petroleros, que por lo visto el Gobierno de la Cuarta T quisiera arrasar con todo”.



“Esperemos que Morena y sus aliados no aprueben esta reforma que pondría en riesgo recursos etiquetados para funciones sustanciales a cargo del Estado mexicano y que de otro modo irían al pozo sin fondo de las ocurrencias presidenciales”, indicó la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.



Mediante esta reforma las y los legisladores de Morena quieren incautar los recursos destinados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a la prevención y atención de desastres naturales del Fonden, a la ciencia, tecnología, innovación, al Fidecine, al de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero y al Fondo de Ex Braceros, entre otros, afirmó.



“No avalaremos en el PRD que se siga desmantelando la hacienda pública y pugnaremos por un programa de reactivación económica que proteja realmente el ingreso familiar, las fuentes de trabajo y la inversión productiva”.



La iniciativa pretende reformar 14 leyes para derogar el fundamento legal de 44 fideicomisos públicos, y así obtener más recursos para apuntalar la política económica fallida del Presidente.



“En lugar de buscar una reforma fiscal de fondo, recurrir a empréstitos o fomentar la inversión productiva mediante una política contracíclica, el Gobierno sigue desmantelando las finanzas públicas en aras de mantener el dogma neoliberal de un equilibrio de las finanzas públicas a toda costa”, subrayó.