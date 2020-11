‘La cultura es solución en tiempos de Covid’

Escuchar Nota

La pandemia ha golpeado duro a las distintas regiones del mundo y el efecto que tendrá una vez que ésta pase no parece muy prometedor, según organismos internacionales; sin embargo, la cultura podría ser uno de los motores que impulsen el desarrollo, por ejemplo, de México e Iberoamérica.Si bien el Covid-19 ha desvelado y agravado las problemáticas que en nuestro país y en la región padece el sector cultural, éste puede ser visto como un motor para el impulso del desarrollo económico, para enfrentar la desigualdad, para el cuidado del medioambiente, al menos así lo considera la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).“La pertinencia del Congreso y más en estos momentos es poner en discusión y que todo el sector hable, es alrededor del concepto de ‘cultura y desarrollo sostenible’. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible da un marco global y nuestra región, por mandato de los jefes de Estado y gobiernos, ha decidido que cultura sí es un factor de desarrollo y en ese sentido tiene que interactuar con economía, el medioambiente, con lo social… tiene que trabajar en todas las dimensiones porque forma parte de todas éstas y de todo el quehacer y acontecer”, comentó.Explicó que el Congreso ayudará a construir respuestas, a identificar los puntos débiles, así como destacar las acciones que se hacen en torno a la contribución social de la cultura y las diversas manifestaciones de ésta.“Creo que por primera vez en un congreso de estas características se va a hablar realmente sobre la cultura como un instrumento de salud pública, en ese sentido, todo lo que han significado los confinamientos, la resiliencia cultural, digamos, hacia una nueva lógica de la cultura vinculada a la cultura y la salud. El contexto del Covid nos da la oportunidad de hablar de esto”, dijo Enrique Vargas.Resaltó que durante la reinvención que ha tenido el sector cultural durante la pandemia, y que incluso ha llegado a muchos consumidores, es el uso de las redes sociales y el Internet como un canal para la difusión de eventos en la materia, como conciertos, ferias de libros, danza, teatro, entre otras expresiones, las cuales ayudan mantener el distanciamiento social porque se realizan sin público y al mismo tiempo continúan con su oferta a los usuarios.De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 sólo el 66.7 por ciento de los habitantes de la región de América Latina y El Caribe tenía una conexión a Internet, en tanto el resto o tiene acceso limitado o no tiene acceso a tecnologías digitales debido a las condiciones socioeconómicas, lo que demuestra la brecha de desigualdad que existe.“En todos los países ha salido a relucir las brechas que existen en cuanto a la conectividad y en ese sentido está bien generar oferta, pero también generar condiciones para que la gente se pueda conectar y no sólo en las manifestaciones culturales, también a las clases en línea, al teletrabajo, a estas condiciones que han llegado para convivir en un mediano plazo con lo que entendíamos como la normalidad”, comentó Enrique Vargas.Explicó que las actividades culturales por Internet, si bien nunca sustituirán a las presenciales, sí son una muestra de las nuevas cadenas de labor que se han dado y que “no necesariamente se van a mantener los mismos sistemas productivos ni está el comportamiento de los públicos, los productos y generadores culturales”.En México la pandemia del Covid-19 ha dejado estragos en el sector cultural, el cual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo en 2018 generó un millón 395 mil 669 trabajos y representó el 3.2 por ciento del PIB nacional.Uno de los estragos que ha dejado esta crisis sanitaria en nuestro país ha sido el desplome de 63.2 por ciento en las visitas a zonas arqueológicas y del 57.6 por ciento en museos entre enero y julio, lo cual afectó no sólo a estos espacios, también a quienes laboran en ellos, desde el artista hasta el personal del lugar."El impacto ha sido devastador, porque como cualquier otro sistema, o sector productivo, en el momento en el que ve alterada su cotidianeidad sufre una alteración”, expresó el especialista al indicar que esta situación ha dejado ver además la informalidad en los sistemas de seguridad social de quienes se dedican a la cultura.“El deterioro de la infraestructura cultural cerrada, un deterioro y cuidado adicional de esas colecciones, y esto implica que hay claros indicios que hay infraestructura que no regresará a la reapertura gradual. Hay sectores de la sociedad que no estábamos preparados para la magnitud de esta crisis”, dijo.Ahora los expertos y organismos internacionales trabajan, como en el Congreso Iberoamericano de Cultura, para impulsar al sector cultura en la región, fortalecerlo y ver en él una gran oportunidad para enfrentar los estragos de la pandemia con el desarrollo socioeconómico.Enrique Vargas confió en que el sector cultural en la región tendrá una recuperación, aunque gradual, y hay confianza para que, según las condiciones sanitarias de cada Estado, el público regrese a los espacios culturales.Sin embargo, consideró que también será una tarea importante de los gobiernos el que no sólo se abran las puertas de museos, galerías, teatros…, también que exista una oferta atractiva ante la crisis económica que se vive y se avecina.El reto no está sólo en abrir las puertas, que la gente asista y recuperar su confianza. Si hay una crisis económica la gente tendrá que priorizar entre pagar la entrada a un museo o llevar un plato de comida a su casa, ésa es una realidad y hay que entenderla. Los Estados deben comprender que hay que tener más flexibilidad para esta recuperación en la oferta cultural para que los ciudadanos puedan acceder”, explicó a horas del Congreso Iberoamericano de Cultura."Estamos en un momento de cambios y el sector cultural, siempre debo decirlo y estoy convencido de ello, es parte de la solución y no parte del problema; la cultura es solución en tiempos de pandemia”, sentenció.Con información de Excélsior