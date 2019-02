La cumbia de ‘El Borras’ sonará en el Vive Latino 2019

Entre todo el éxito que ha alcanzando Roma, la película de Alfonso Cuarón, nominada al Oscar, destaca el de “El Borras”, la mascota de la familia que le dio un toque especial a la cinta, por lo que la agrupación Sonido Gallo Negro quiso hacer un tema inspirado en él.La canción, que lleva por nombre “La cumbia del Borras” y que se estrenó el pasado 8 de febrero, forma parte del álbum “Music inspired by the film ROMA.”La banda que hizo esta simpática cumbia señaló, en entrevista con Notimex, que esperan presentarse en el concierto del Vive Latino 2019, que se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de marzo y por supuesto, tocarán la nueva canción.El perro de la cinta es un ejemplo de éxito del rescate y la rehabilitación canina y aunque no está nominado al Oscar, su mejor premio fue ser hallado por Manuel Montero y que éste lo pusiera a disposición de una médica veterinaria especializada como lo es Adriana Cruz Frías.Adriana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y alumna del módulo II del Diplomado a Distancia en Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros y Gatos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que es importante dar seguimiento a un perro rehabilitado y con signos de maltrato, porque muchas veces se ignora por qué fueron abandonados o echados a la calle.Cruz Frías, quien es también entrenadora canina e integrante vocal de la Asociación Mexicana de Adiestradores de Perros, señaló que después de la adopción es cuandoLa alumna de la FMVZ dijo que la sensación de mirar a “Borras” en la película “Roma” es la misma que cuando ve a otros perros que han llegado en las mismas condiciones a su consultorio y fueron rehabilitados.“Ellos acaban siendo las estrellas de sus familias; en este caso ‘Borras’ resultó ser la estrella de una película, pero para mí es lo mismo”, subrayó.Adriana reiteró que su primer acercamiento con “Borras” fue cuando Manuel Montero, su dueño e integrante del staff de la película (aparece en los créditos como su encargado), lo llevó a consulta.“Ahí no era ‘Borras’ el perro actor, sino un animalito que acababa de hallar en la calle, amarrado a una barda, con un avanzado grado de desnutrición, bronquitis, problemas de conjuntivitis y sarna; estaba muy deprimido y asustado.“Supe que ‘Borras’ iba a estar delante de una cámara cuando Manuel Montero –también entrenador– me comentó que le habían pedido buscar a un perrito con ciertas características; le comenté que el ejemplar que buscaba se parecía mucho al que me había llevado, y así empezó su historia”, puntualizó.